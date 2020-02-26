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台指期大跌120點　分析師：市場偏弱、觀察是否跌破3日的低點11,152

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▲▼台指期2月26日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期2月26日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

因受到美股道瓊指數再度暴跌影響，台指期今（26）日開盤大跌158點，來到11,383點，接著一路下壓來到今日低點11,365點，下跌176點，之後雖有反彈，但力道不大，終場以11,421點作收，下跌120點，與現貨相較，逆價差12.62點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，由於疫情尚未獲得穩定控制，整體市場還是偏弱，且近期空方占優勢，多方需等落底訊號再進場。

廖恩平表示，目前看來疫情持續往全球延燒，導致市場出現恐慌情緒，尤其是WHO又表示「不排除會出現全球大流行」的可能，因此昨天道瓊也出現較大的跌幅拖累亞洲股市，今天台股開盤後還有小幅上揚，因此目前看來還是會比其他亞洲股市來得強一些。

請繼續往下閱讀...

不過，廖恩平也說，今天外資在指數的部分大幅賣超3,840口，淨多單水位也來到2萬1,461口，這個水位是近期相對偏低水位，這也意味著不太樂觀的警訊，因為過去即便外資賣超，但未平倉水位也未曾這麼低，而且也有傾向連續往下減的趨勢，再加上外資今天在現貨也同步賣超，因此整個壓力就會偏大。

廖恩平指出，今天低點已經跌破10日的11,455點，接下來就是觀察是否會跌破3日的低點11,152點，這將會是多方的防守區，也是一個相當重要的觀察指標，主要是在這個低點下方有年線支撐，因此在近期的短線操作上，還是會偏向反彈偏空的狀況，但如果來到3日低點或年線附近，空單需要回補出場，等待反彈機會，所以目前多方只能等待落底訊號出現。

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