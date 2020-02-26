國巨Q4每股賺2.1元近11季低點　通過發現金股利15元、發放率達九成

▲國巨今日舉行臨時股東會及董事會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）今（26）日最新結算業績，受到併購新增費用影響，以及匯兌損失，去（2019）年第四季每股盈餘為2.1元，創下近11季新低；全年每股賺16.35元。此外，國巨董事會今日通過每股配發股東現金股利15 元，股利發放率為92%，按今日股價441元計算，殖利率約3.4%。

國巨去年第4季單季營收為100.16億元，季減2.9%，年減38%；歸屬於業主之稅後合併淨利為8.93億元，單季每股稅後盈餘2.1元。國巨表示，受到一次性併購相關

費用3.3億元及已實現及未實現外幣兌換損失9.2億元，對單季每股稅後盈餘影響約達3元。

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第四季毛利率為33.5 %，較上季增加2.5個百分點，較去年同期減少25.6個百分點；營業利益為16.86億元，營業利益率為16.8%，較上一季增加0.6個百分點，較去年同期減少11.3個百分點；非營業項目淨支出為6.79 億元。

國巨去年全年度合併營收為413.07億元，年減46.5 %；全年度歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為69.45億元，總計每股稅後盈餘為16.35元。

國巨全年度毛利率為35.8 %，較去年同期減少27.5個百分點；營業利益為80.31 億元，營業利益率為19.4%，較去年同期減少28.4個百分點；非營業項目淨收入為9.92億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失0.55 億元、權益法認列轉投資收益1.54億元、利息淨收入6.17億元及其他淨收入2.76 億元。

另國巨公司於今日董事會通過去年度每股配發股東現金股利15元之盈餘分派案，股利發放率為92%。

國巨表示，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，中國許多省市政府執行封閉式管理，人流控管規定嚴格，使得生產廠區的人員召募進度極具挑戰，且因公司的產能利用率仍在低檔，成品庫存天數已降至 30 天以下，致使訂單交貨不順的情況嚴重，國巨將盡全力調整產能並優先滿足客戶的緊急需求，讓疫情的影響性降至最低，並審慎應對業績及營運展望。