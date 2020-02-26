台灣金聯標下捷運菜寮站44戶　預計下半年低價出租

▲台灣金聯。（圖／翻攝台灣金聯官網）

記者吳靜君／台北報導

台北市政府捷運局今（26）日公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭—台灣金聯資產管理公司看好下半年疫情結束後之行情，乘機入市，以每坪約50萬元全部取得，略低於同棟成交行情。

台灣金聯公司會在4月中旬交屋後，進行簡潔裝潢，因屬低總價、小面積，將以新成家之青年朋友為主要出租對象。台灣金聯規劃，在4月交屋之後，預計還要花2~3個月整理，每戶大概是16、7坪到20坪左右，適合青年族群使用，預計下半年出租，租金不會高於市價。



台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，本次公開標售之菜寮站捷運共構宅，大多屬於1,000萬元以下的低總價套房，較為貼近年輕人之購屋預算，社區並具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘即可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運亦僅需經過台北橋一站，也是10分鐘即可進入台北市區。除了捷運交通網，鄰近公車站亦有20條路線往返大台北各區域，具備優異的交通機能。

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此外，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，而東南向之高樓層更具備俯視淡水河之景觀優勢，總體而言生活機能良好，CP值特高。

郭文進指出，該公司非常看好新冠肺炎（COVID-19）疫期結束後之房市前景，因此鎖定低總價的捷運宅套房做為投資標的，況且其地點交通便利、生活機能佳，非常適合剛入社會的青年朋友居住，該公司會在輕裝潢後，會以平實價格對外出租，協助青年朋友安居成家。因為該公司過去在處理中和南方之星捷運宅之租售已累積非常多的經驗，也深獲外界好評，外界可以拭目以待。

▼台灣金聯將低價出租菜寮站共購宅。（圖／台灣金聯提供）

