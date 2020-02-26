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網路普及帶動資安商機　國泰投信發行「科技防疫」概念ETF

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▲▼ 國泰投信網路資安ETF（00875）記者會。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 國泰投信發行網路資安ETF。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

隨著AI、5G、物聯網的發展日益普及化，網路病毒的威脅亦不斷擴大，隨著萬物互聯網，也代表萬物皆可駭，未來駭客可能在每個人身邊，因此，科技資安防護需求將大幅成長。

國泰投信看好防駭需求大趨勢，推出亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF(00875)，將於3月9日開始募集，預計於3月30日掛牌。

請繼續往下閱讀...

國泰投信指出，國泰網路資安ETF（00875）追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，為亞洲首檔以資安產業為主題的ETF，囊括全球48家頂尖安全防護、軟體及服務公司。根據知名研究機構Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續成長，整體市場規模將由2017年的1014億美元，上升至2023年的1680億美元，年複合成長率8.3%。

另外，各國在資安方面的支出亦大幅增長，美國政府在2019年投入150億美元的資安預算，台灣在2019年資安支出達新台幣243億，歐盟也將規劃20億歐元保護數位經濟，顯示資安產業龐大商機

國泰網路資安ETF基金經理人游日傑說明，由於物聯網快速的發展，網路資安威脅已從過去桌上型電腦、電子郵件逐漸擴大至筆記型電腦、平板與手機等移動裝置，未來，隨著智慧城市與智慧家居逐漸普及，網路資安威脅將進一步拓展至智慧家電、攝影機鏡頭、監控設備，甚至具有自動駕駛功能的汽車都涵蓋在其中，只要能夠連上網的設備，都有受駭風險。

▲▼ 國泰投信網路資安ETF（00875）記者會。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 國泰投信總經理張雍川。（圖／記者李瑞瑾攝）

國泰投信總經理張雍川舉例，去年國外有駭客透過AI合成的語音，冒充一間英國能源公司的CEO打電話，成功詐騙到該公司員工轉帳，最終得手22萬歐元(折合新台幣約770萬元)。駭客事件已經不只是出現在電影中，未來將更常出現在日常生活當中。

此外，根據美國聯邦調查局（FBI）旗下的網路犯罪投訴中心公布，2019年網路犯罪報告中，網路犯罪案件造成的損失總額為35億美元。而且犯罪手法不斷精進，讓受害者更難以分辨真偽。

伴隨網路用戶數成長、物聯網發展欣欣向榮，智慧生活更須要完善的資安防護。研究機構指出，2017年至2021年，全球資安產品及服務預估累計支出將超過1兆美元，每年將以12-15%的速度成長，網路資安將成為最受矚目、成長最快速的投資藍海。

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