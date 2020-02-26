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微軟幫你打科技防疫戰！　紅外線無人偵測體溫、遠距工作解決方案好吸睛

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▲▼台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

▲微軟「口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」可安裝於企業門禁系統當中，以作為辦公室的第一道防線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，使得許多企業不得不思考該怎麼辦。台灣微軟今（26）日與合作夥伴共同提出了AIoT口罩監測、溫度、空氣品質監測等解決方案。

辦公室應用場景
如果企業目前暫時沒有讓員工居家辦公（Work From Home）的打算，那麼勢必得在員工進入辦公室前，一一量測體溫、檢查佩戴口罩與否；不過，配置專人替進出員工測量體溫，實在太過耗費成本；因此微軟就改良了自家的人臉辨識系統，開發出「口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」。

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▼如果系統辨識出員工沒有配戴口罩或是體溫超過37.3度，將會禁止人員進入辦公室內。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

這套系統是利用微軟Azure IoT Central服務，讓IT人員可在5分鐘內創建控制面板，用以監控溫度、統計資料；口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置還可以透過與Azure Bot的串接，協助企業由Facebook、Line等即時通訊軟體發出通知警示，通知人員要求員工配戴口罩或就醫等後續措施。

台灣微軟指出，當模型偵測出人員體溫高於37.3度或未配戴口罩時，便會即時觸發IoT Edge並上傳雲端引起警示，將資料連結至Power BI，達到即時監控的效果。

而除了「口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」外，微軟也進一步衍生出「Azure Sphere空氣品質檢測儀」、「溫度感測可穿戴設備」，以及適用於製造廠房的「工業用掌上型紅外線溫度感測器」。

▲▼台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼除了口罩、溫度辨識，台灣微軟也開發出了工業用掌上型紅外線溫度感測器（上圖），以及溫度感測可穿戴設備（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

遠距、居家辦公應用場景
對於許多外商企業來說，遠距、居家辦公場景並不陌生，不過對於大多數的台灣企業來說，這倒是較為新穎的做法；而為了這次疫情，有許多台灣企業也意識到居家辦公運作模式的重要性。

台灣微軟Office 365事業部副總經理陳慧蓉表示，現在全球企業皆高度擔憂，為了讓企業維持一定的營運，微軟因此在第一時間推出了Microsoft Teams遠端工作解決方案。

▼「開會」是工作重要的一環，透過Microsoft Teams的多方視訊，可讓在家工作的員工亦可輕鬆進行會議。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

此一方案整合了Office 365的各項應用，可存取SharePoint、OneNote、Power BI、Planner等應用程式，以管理專案進度。另外在使用過程中，還可透過Microsoft 365 Security提供包括裝置與身份存取管理、機密文件權限管理，以及裝置威脅防護，確保員工遠距工作時仍安全無虞。

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