影／存股VS.當沖　達人投資秘訣大公開！

記者陳心怡／台北報導

投資方法百百種，雖然最近存股話題越來越熱門，不過也是有不少投資人選擇當沖或隔日沖的方法投資。在《雲端最有錢》節目中，存股達人和當沖達人介紹與分享兩者差異，以及所需的技巧，讓投資人能依照自己的性格與偏好，選擇最適合自己的投資方法。

存股所需時間長、資金需求大，專注重點在於鎖定投資的企業，其產品具有獲利長線趨勢；投資心態則是，不要每天盯著帳面獲利。這樣的操作模式，比較適合一般上班族操作。

當沖的話，每天股市交易時間，都是投資人上場挑戰的時刻，資金需求少量，甚至不需要準備本金，專注重點在於消息面對股價的衝擊，心態方面則是要有高度紀律，嚴格執行停損停利，這比較適合專職投資人。

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不看盤投資達人 股魚 是存股派代表，他表示，存股最重要的除了需要長時間，還要選對股，幾個避開地雷股的選股原則包括：從財報的關鍵數據剔除地雷股；看好產業的個股，要與同業比較，試算合理價位；定期觀察個股的基本面變化；投資後必須耐心慢慢等；跌到合理價位，毫不猶豫進場，並擬定接下來買賣計畫。

台股大學堂會長林峻弘則是當沖派代表，他表示當沖重點是看懂大盤目前屬於什麼格局，來決定短線交易的手法，另外，進場前要先預設K棒的撐壓突破點位，給自己有個參考依據，避免被市場氣氛干擾迷思應有操作。

如果有些上班族想嘗試做當沖或隔日沖的話，林峻弘建議可以從12:30開始，在盤面上找強勢股，強勢股有兩種，一種是今天極強，如果尾盤能收相對高，就去留單，另一種是早上並沒有什麼表現，但尾盤有明顯上揚，這類也可以留單，因為通常尾盤氣勢越好，隔天開高的機會越高，那如果隔天開低的話，建議就要馬上跑了。