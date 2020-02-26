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中火擴大降載　經濟部：排放可望較去年減少逾六成

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▲經濟部政務次長曾文生（圖中）表示，台中電廠減煤的腳步不會中斷，未來排放可望再較去年減少逾六成。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部政務次長曾文生（圖中）表示，台中電廠減煤的腳步不會中斷，未來排放可望再較去年減少逾六成。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

針對台中電廠自主減煤計劃，經濟部政務次長曾文生表示，台中電廠今年用煤量預計將以1260萬公噸為努力方向，未來2部新燃氣機組陸續上線後，將有4部燃煤機組轉為備用，未來排放可望再較去年減少逾六成。

針對中火爭議，行政院環保署昨天表示，為避免因事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，衍生國家賠償訴訟案件，對於台中市政府裁罰台中火力發電廠一案，依法撤銷。

請繼續往下閱讀...

經濟部今天召開「環保署撤銷中市廢止中火許可證處分」記者會，曾文生指出，環保署撤銷處分後，台中電廠2號機及3號操作許可證即重新回到展延審查狀態，市政府未為准駁前，可依原證持續操作。未來即使2、3號機加入供電行列後，台電仍會在穩定供電下持續降載減排。

台電進一步說明，台電已依據經濟部指示，針對台中電廠規劃更嚴格的「自主減煤計畫」，今年10月進入空污季，最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載（330萬瓩），與過去空污季8部機（440萬瓩）運轉發電量相較，等於減少2部機組的發電量，預估今年的用煤量將會持續減少。

經濟部強調，台中電廠減煤的腳步不會中斷，去年全廠用煤量較前年大減超過300萬公噸，今年用煤量預計將以1260萬公噸為努力方向。此外，台中電廠除了努力減煤減排，未來2部新燃氣機組陸續上線後，將有4部燃煤機組轉為備用，且最多啟用2部，全年使用時間不超過240小時，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較去年減少逾六成。

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