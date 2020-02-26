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懶得出門！媽從4樓「牽百米繩」幫1樓兒盪鞦韆...鄰居全看傻

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實習記者賴韻如／綜合報導

許多人對於俄羅斯人的想法都是瘋狂、無厘頭！近日一段影片在網路上瘋傳，俄羅斯一名母親因為「懶得出門」卻想陪孩子，竟想出奇招，從4樓窗戶外拉出一條繩子，綁在1樓公園的盪鞦韆上陪孩子玩，讓不少鄰居看到後驚呆，更被網友直呼「世界最懶惰媽媽」。

據《每日郵報》報導，這部被網友分享至網路上的影片拍攝於俄羅斯西部別爾哥德羅州（Belgorod），從影片中可以看到，一棟綠色的建築物 4樓窗戶外冒出一條繩索，直直連結到1樓公園的盪鞦韆座椅上，中間更橫跨一座停車場，繩子長度至少100公尺。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

▲▼「奇招」讓母親不用出門也能陪伴孩子。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

當時在1樓公園玩耍的孩子身穿藍色大衣，影片裡也可以隱約看到媽媽則是待在4樓屋內拉動繩索，盪鞦韆隨之擺動，奇招讓該母親「不用出門也能滿足孩子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

▲繩索足足橫跨一座停車場。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

這幕奇景被附近鄰居目擊，決定拍下投稿至ViralHog，不少網友看完紛紛留言，「不愧是俄羅斯」、「感覺好好玩」、「世界最懶惰媽媽！」、「戰鬥民族的遊戲方式果然與眾不同」、「孩子如果被綁架母親根本不知道然後繼續推吧...」。

 
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