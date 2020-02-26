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南韓慶北「大南醫院」已7人染疫死亡！政府下令25重症患者轉院治療

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▲▼ 武漢肺炎,新冠肺炎,肺炎,南韓江原道西部春川市。（圖／路透）

▲南韓政府下令，要求慶北大南醫院的25名重症患者轉院。圖為南韓江原道西部春川市。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓目前已經累積1146例確診、12例病逝。南韓政府表示，由於慶尚北道清道郡的大南醫院已經發生7起死亡病例，因此決定將院內25名重症患者轉移到其他醫院治療，提高醫療品質與效果。九老醫院感染內科教授金宇柱認為，大南醫院收治的病患中，許多人老弱、住院多年且情況危急，因此死亡率較高。

大南醫院已經發生7起死亡案例。根據《韓聯社》報導，南韓政府宣布，大南醫院106起病例中，25例重症已經轉院，以提高治療療效。至於其他患者則由公立精神科醫院派遣來的醫療人員醫治。

南韓中央應急處置本部副部長金剛立26日透露，政府正在研擬重症病患的轉院方案，已建立一套分類系統，依據患者病情程度區分，必要時辦理轉院，但因大多數病例同時患有精神疾病，因此這項工作有著一定的難度。

九老醫院感染內科教授金宇柱表示，大南醫院所收治的新冠肺炎病例之中，許多人年紀較大、虛弱或者住院多年，情況相對嚴重，因此死亡率較高。但他認為，這也說明了患者可能沒有獲得適當的治療，必須針對患者實施「重症分類」，盡速轉移到負壓病房。

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