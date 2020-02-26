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受疫情干擾！　貿協：台北國際汽車零配件展延至10／21

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不少車廠接連宣布退展　肺炎讓2020日內瓦車展星光更黯淡（圖／達志影像／美聯社）

▲貿協宣布台北國際汽車零配件展延至10／21-24，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（26）日指出，每年主辦的AMPA展品牌旗下包含，「台北國際汽車零配件展(Taipei AMPA)」、「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」、「台灣國際機車產業展(Motorcycle Taiwan)」原訂於4月15日至18日辦理，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，經審慎評估後，決定將今年AMPA三展延期至10月21日至24日在南港展覽2館辦理。

貿協表示，臺灣汽車零組件產業供應鏈完整，去(2019)年前十一個月出口值達新臺幣1,960 億元，為我國極具競爭力之優勢產業；而邁入第36屆的AMPA 三展也隨著我國汽配產業發展，成為我國業者向國際市場展現研發及生產實力的最佳平臺。

請繼續往下閱讀...

展覽規模及買主到訪數每屆均創新高，每年吸引近1,400家參展廠商使用近4,000個攤位，逾140國7,000名國際買主來臺參觀採購，已躍升為全球第四大汽配展，亦為全球最重要汽機車產業採購必訪展覽之一。

貿協說，該展延至本年10月辦理，展覽除規劃原有的汽車零配件、車用電子、機車及零組件展區之外，更因應汽車產業電動化、智慧化及無人駕駛趨勢浪潮，將更聚焦於智慧運輸系統及車聯網、電動車及充電樁、和環保照明科技等展示項目，結合傳統工業及未來科技，提高買主一站式購足服務。

展覽期間亦將同時辦理電動車及智慧運輸產業論壇、一對一採購洽談會及新產品發表會，更特別籌畫自駕車試乘等活動。貿協將全力動員全球63個海外駐點，也力邀國際汽機車大廠及重量級買主來臺參觀採購，將所蓄積產業及展覽能量，於10月21日於南港展覽二館向國際買家精彩展現。

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