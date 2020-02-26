防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

▲新冠肺炎疫情持續延燒，防疫產品如酒精也搶翻天，台糖緊急趕工預計明天於全聯福利中心上架。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾對酒精的需求大幅增加，台糖公司今（26）日表示，全聯福利中心將於明天在全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」50ml與350ml兩種款式，兩種款式皆以各店現貨販售為主，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空，台糖、台酒等國營事業也肩負政策任務加緊趕工。

請繼續往下閱讀...

為提供消費者防疫需求，全聯福利中心明天在全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」50ml與350ml兩種款式，其中50ml售價28元，而350ml售價45元，兩種款式皆以各店現貨販售為主，每人限購1瓶。

全聯表示，這次販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」有50ml與350ml兩種款式，但各店販售的款式只會有一種，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量皆有限，每人限購一瓶，並提醒民眾依政府相關法規18歲以下不得購買。



為因應防疫需求，「台糖酒精擦隨身包(10抽)」第二批再度加供6萬包，也將於2/28陸續在各家門市供貨販售，售價24元，各家數量有限，皆以現場貨量為準，售完為止。全聯也呼籲民眾，防疫商品無需過度囤貨，未來將持續陪同全台民眾一同防疫。