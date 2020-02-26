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高通揭露Sony、華碩等旗艦機款皆搭載Snapdragon 865

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▲三星沒告訴你的事：Galaxy S20和G​​alaxy Buds+有紅色款。（圖／IG、三星）
▲三星Galaxy S20系列。（圖／IG、三星）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）繼去年底推出Snapdragon 865旗艦型晶片後，也揭露小米 OPPO等品牌廠將於第一季推出終端裝置後，今（26）日進一步宣布更多合作夥伴，包括華碩、黑鯊、富士通、iQOO、聯想、努比亞
、realme、紅米、三星、夏普、Sony、vivo和ZTE等，都搭載Snapdragon 865，並於今年推出新機款。

Snapdragon 865 5G行動平台搭載第二代Snapdragon X55數據機及射頻系統，並支援10億畫素處理速度攝影，以及有如桌上電腦的Gaming體驗，

高通推出Snapdragon 865後，已有超過70多種基於此平台的設計已經宣布或正在進行開發中；此外，搭載Snapdragon 8系列行動平台已經宣布或正在進行開發中的設計已超過1750款。

請繼續往下閱讀...

三星資深副總裁暨技術策略團隊負責人June Hee Lee今日也出席高通發表會指出，今年會是關鍵的一年，三星會讓除了第一款5G手機Galaxy S20外，三星會讓更多5G手機快速上市，並與高通密切合作。

除了已經發布的三星Galaxy S20、S20+ 和S20 Ultra系列、中興天機ZTE Axon 10s Pro、小米 Mi 10 and Mi 10 Pro和日前才發表的夏普 AQUOS R5G和realme X50 Pro外，高通並進一步揭露搭載Snapdragon 865的旗艦智慧手機型號，包括黑鯊3、富士通 arrows 5G、iQOO 3、 Legion 電競手機、努比亞紅魔 5G、OPPO Find X2（預定於3月6日發布）、紅米 K30 Pro、華碩ROG Phone 3、Sony Xperia 1 II、vivo APEX 2020 概念手機、華碩的ZenFone 7等。

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