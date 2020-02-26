勞動部：年後製造業需求增加3萬2592人　台積電、友達光電釋出職缺

▲年後製造業需求增加3萬2592人，台積電、友達光電釋出職缺。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處日前公布國內109年1月失業率為3.64%，較108年12月下降0.03個百分點，較前一年同月持平。

根據勞動部勞動力發展署台灣就業通資料庫統計，109年1月各公立就業服務機構新登記求職人數總計4萬8,975人，較上年12月減少9.13％，新登記求才人數為8萬4,171人，較上年12月增加4.09％，平均每一位求職者有1.72個工作機會(即求供倍數為1.72倍)。

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勞動部指出，鑑於日前政府持續推動五加二產業創新計畫，在智慧機械中納入人工智慧(AI)產業、擴大5G布局與半導體與積體電路設計，以及延續推動投資臺灣3大方案等影響因素，使製造業於109年前景看好。「製造業」109年1月新登記求才人數為3萬2,592人，相較於上個月成長幅度增加9.12％，其中「電子零組件製造業」占所有製造業約3成，較上年同月成長71.65％。

另外，台積電、瑞儀光電、友達光電與鼎元光電等科技大廠，也分別在台灣就業通網站釋出不少職缺，其中台積電大舉徵才超過1,500多個職缺，工作內容多為半導體工程師、設備工程師、光學工程師及製程技術員等；友達光電的製程設備工程師薪資上看65K，且公司提供全國首創「維力中心」，提供專業醫護團隊為員工的健康把關，建議年後想轉職的民眾可以好好把握。

最後，勞動部發展署表示，考量新冠肺炎(COVID-19)疫情及求才廠商需求，發展署在今年3月間於全國各地辦理小型徵才活動，並將於台灣就業通規劃網路線上就業博覽會，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，以瞭解相關求才資訊。