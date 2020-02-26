2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者宋良義攝）

記者王曉敏／綜合報導

胡潤研究院今（26）日發布《2020胡潤全球富豪榜》（Hurun Global Rich List 2020），今年的榜首仍是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），已連續3年拿下該排行榜上的全球首富。其中鴻海集團創辦人郭台銘及旺旺集團蔡衍明家族皆以500億人民幣身家並列該排行榜台灣首富。

據胡潤研究院新聞稿，今年全球十億美元企業家共2,816位，較去年增加346位，寫下新高紀錄。繼去年財富下滑9%後，今年增長了16%至11兆美元，更較5年前增長66%，也再次刷新紀錄。綜合陸媒報導，貝佐斯以身家9,800億人民幣蟬聯3年榜首，而其前妻麥肯齊（MacKenzie）則以3,080億人民幣身家首度上榜，與騰訊董事長馬化騰等人並列全球第22名。

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台灣部分上榜企業家共51名，以郭台銘及蔡衍明家族並列台灣首富，全球排名281名，其中郭台銘的身家雖較去年增加1%，但其全球盤行卻較去年大跌41名，蔡衍明家族財富則增長14%，排行提升5個名次。

其餘台灣上榜企業家還包括：聯邦企業集團林張素娥家族，全球排行610名；日月光集團張虔生家族，全球排行662名；富邦集團蔡明興家族及蔡明忠家族全球排行則分別為708名及729名。頂新魏家4兄弟分別以120億人民幣身家並列全球1692名，財富較去年增長6%，排行則較去年下滑112名。首度上榜的台灣企業家則包括宏仁集團王文洋家族、聯發科技董事長蔡明介、英業達葉國一家族、裕隆集團嚴陳莉蓮家族等。

雖然榜單前10名有7位來自中國，但中國大陸十億美元企業家較美國及印度加起來還多。十億美元中國企業家共799位，較美國多173位，胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：「儘管中美貿易戰，但中國新增了182位新面孔，是全榜單新增人數的四成，美國新增人數的3倍，擴大了與美國的差距。」