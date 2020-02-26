新冠病毒疫情持續延燒，並從中國向全球擴散，勢必對總體經濟帶來衝擊，不過股市在寬鬆政策與熱錢加持下表現似是脫鉤，仍可留意趨勢性個股與績優股的布局機會。

文／黃俊超

新型冠狀病毒疫情持續向外擴散，全球八萬餘人確診，除了發源地的中國之外，亞洲的日本、韓國以及歐洲的義大利，都已經超過百例，美國疾病管理局（ＣＤＣ）將中國、香港、日本、新加坡、南韓、泰國、越南與台灣列入社區傳播，接著面臨中國復工與台灣開學，台灣防疫至今頗有成效，期望持續堅守。

在中國提供疫情數據為真的前提下，疫情似乎出現轉圜，從二月十九日到二四日，確診病例僅有一天超過一千人，其餘五天幾乎都低於五○○人，而中國總書記習近平認為「拐點」尚未到來，為中共建政以來最重大的一次突發公共衛生事件，是一次危機、也是一次大考，並且認為積極向好的態勢正在拓展。

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國際股市震盪加劇

疫情當前，習近平似乎看重經濟高於疫情，針對復工提出八項要求，並強調實現全年經濟社會發展目標、完成十三五規劃與對外開放和世界經濟穩定。中國疫情在封城等超越人權的積極政策之下，相當有效的減少病毒傳染力，但若沒有良好的醫療資源與完善防疫措施，復工究竟是重生？還是另一個災難的開端？

股市與疫情之前一度像是脫鉤，不過隨著擴散到亞洲的日本與南韓、歐洲的義大利、中東的伊朗等，成了股市短線漲多過後拉回的理由。其中南韓因新天地教會爆發群聚感染，確診病例連續數天增加超過百人，政府坦言若無法有效圍堵病毒，恐將導致全國性大擴散，股市二十四日下跌將近四％。

日本除了鑽石公主號郵輪外，更糟的是顧及舉辦奧運，及多地無法確認感染路徑病例；中東的伊朗甚至有媒體傳出因疫情死亡人數超過五○人，與官方統計數據大不相同，鄰國邊界紛紛關閉；歐洲的義大利也頗為嚴重，不僅威尼斯嘉年華被迫中斷，且已有十二座城市封城管理，二十四日德國與法國股市跌幅約四％。

美國股市在亞、歐股市下跌後也跟著走低，道瓊指數下跌超過一千點，為二○一八年二月以來單日最大跌幅，且一舉回吐今年原先累積漲幅轉為負值，回測半年線支撐，S&P 500與費城半導體指數跌破季線，而Nasdaq稍強仍在季線之上，不過台灣與南韓股市由於已是下跌在先，二十五日開低後見奮力彈升。

外資賣超台股逾千億元

在美國股市出現長黑Ｋ棒之後，短線攻勢可能暫歇，預期轉向整理型態，而台灣加權指數已二度回測半年線，顯見低檔仍具支撐力道，除了留意疫情的擴散狀況外，籌碼動向也需要謹慎，外資於農曆年後至二月二十五日，共已四個交易日賣超超過二○○億元，其間雖有零星買超，不過今年累計賣超已逾千億元。（全文未完）

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