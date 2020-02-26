　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／謝金河：選股不選市　精準選股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

在股票市場上，投資人最不願意見到的大殺戮終於來了！二月二十四日美股盤前道瓊指數已大跌七七二點，一場大殺戮看起來免不了，果然美股開盤即充滿了賣壓，全場跌勢愈來愈重，最後收盤道瓊指數下跌一○三一．六一，跌幅達三．五六％，標普跌一一一．八六，跌幅達三．三六％，Nasdaq跌三五五．三一，跌三．七一％，台灣人最關注的費城半導體指數跌八九．八二，跌幅達四．七五％。

武漢疫情蔓延以來，大家只看到中、港、台三地股市都是在新春開紅盤日大跌外，其後的表現都很平穩，美國股市也只在元月三十一日下跌六○三點，其後美股不斷創新高，中國深圳股市甚至又回到疫情前的高點，創新高的個股不在少數。我心中覺得有點納悶，因為中國這場疫情蔓延全世界，除了產業鏈斷鏈外，各國疫情也散播開來，先是鑽石公主號確診病例就達六九一人，日本境內有一六○起，四人死亡，南韓有八三三人確診，八人死亡，義大利二二八起，六人死亡，伊朗四十七起病例，十二人死亡，新加坡九○個病例，台灣三○人，一人死亡，中國有七七一五○起，二五九三人死亡，全球合計七九五四○起，二六三六人死亡，這是世紀大瘟疫，確診與死亡病例遠遠超過二○○三年SARS全球死亡七七四人。

黃金、美元罕見同步走高

請繼續往下閱讀...

當疫情從日本、南韓，擴散至義大利、伊朗的時候，這已是全世界的大事，換句話說，戴起口罩的國家超過半個地球，資本市場要自外於瘟疫外，看起來有點困難，於是該面對的總要面對，金融市場的殺戮真的來了，首先是黃金與美元走勢向來都是背離的，這回金價一口氣上衝到一六八九．二九美元，美元指數跑到九九．六三八，黃金、美元同步走高，這個現象過去並不常見，也代表市場上的恐慌意識正在往上竄升。

這當中最有代表性的是ＶＩＸ恐慌指數，在疫情傳聞之初，ＶＩＸ最高只來到十八．六二，後來降到十三．七二，二十四日ＶＩＸ指數衝高到二六．三五，這可以看出市場投資人信心真的動搖了，先前我們看到Tesla股價不停大漲，Apple、Amazon、微軟、Google形成的MAGA四大天王不停地創新高，以為美國投資人不在乎這次疫情，這回果真出現急殺的走勢。

除了黃金、美元大漲外，我們看到美國債市殖利率再度走低，美國十年期公債殖利率創了一．三七的新低，三十年債也創了一．八三三的新低，而且，一個月、兩個月及一至五年期債券殖利率都超過十年債，這是債券利率倒掛的現象，債券價格再度大漲，可以看出市場投資人正迎接疫情蔓延巨浪，快速拋出風險資產跑到固定收益資產避難。

當市場上避險意識衝高，股市的壓力也就來了！二十四日美國重量級的MAGA個股中，微軟下跌七．七美元、跌幅四．三一％，收盤是一七○．八九，如果從高檔算下來，微軟已跌掉二○美元；Apple下跌十四．八七美元，跌幅四．七五％，收盤是二九八．一八美元，是Apple首度跌破三○○元的重要關卡；Amazon近期漲勢凌厲，但二十四日大跌八六．六八美元，跌幅是四．一四％；Google也跌六三．五二美元，跌幅是四．二八％。四大天王跌幅都超過四％，而大家熟悉的Tesla下跌六七．二一美元，跌幅高達七．四六％，收盤是八三三．七九美元，ＦＢ跌九．四六美元，跌幅四．五％，中國在美國掛牌的阿里巴巴下挫三．○二％，收盤是二○六．一六美元，算是近期新低。

美股半導體成了重災區

在美股大殺戮中，半導體是重災區，單是費城半導體指數就下跌近五％，Nvidia、AMD都跌了超過七％，Intel、Avago、NXPI都跌四％以上，ASML跌幅超過五％，美光也跌三．四七％，台積電ＡＤＲ跌二．六四％，收盤五四．一二美元，沒有跌破元月三十日五三．六美元的低點，台灣在美國掛牌的ＡＤＲ也都無一倖免，像UMC ADR跌二．二九％，日月光ＡＤＲ也跌二．七％，慧榮（SIMO）也跌四．二一％。

從這個態勢看，台股當然也會承受很大壓力，二十四日全球股市都出現重挫走勢，例如歐洲的德國股市下跌五四四．○九，跌幅四．○一％，瑞士跌三．一八％，荷蘭跌三．八九％，法國、比利時跌三．九四％，希臘重挫八．三六％，瑞典跌四．三一％，亞洲的泰國跌三．九八％，南韓在二十四日跌三．八七％，日經在二十五日開盤就下跌逾千點，全球市場的恐慌都在這一天呈現。這次疫情剛剛開始，大家可能覺得這是發生在武漢的一場肺炎傳染病，後來全中國蔓延，接著是鑽石公主號郵輪讓日本破表，然後是南韓天地教會集會成了大傳染源，接著泰國、新加坡也遭殃，但真正最震撼人心的是中東的伊朗成了破口，歐洲最大災情在義大利，歐洲人幾千年來對瘟疫、傳染病一直保持高度警惕，這回義大利疫情讓歐洲大起恐慌，也讓武漢肺炎成了全世界大瘟疫，金融市場必然難逃這場恐慌洗禮。

二十五日的亞股要看最強勢的深圳股市如何反應？二月三日中國股市開紅盤，深圳Ａ股暴跌八．四一％，當天收在一六八三．一七，此後的十四個交易日當中，只有兩日下跌，而且創下三年來新高，照理說，深圳、上海是這次疫情核心，但深圳、上海股市都表現可圈可點，顯然政府護盤功夫了得，但這個政策市撐起來的牛市，未來恐怕面臨更多的考驗。

深滬股市終究面臨考驗

台股在二十四日下挫一五一．四八，跌幅一．三％，從二月以來，台股經歷了元月三十日紅盤六九六．九七的大跌後，加權指數最低跌到一一一三八，從此台股呈現區間狹幅盤旋走勢，這回可能再下探前波低點一一一三八。大瘟疫襲來，也是台股再一次考驗個股基本面的重要時刻，個股的強弱其實很清楚。例如，疫情受益概念股的康那香、恆大、毛寶、南六，敏成、新麗、美德醫仍然十分強勢。相對最慘的是餐飲、酒店、旅遊股，像晶華、國賓，美食ＫＹ、雄獅、王品、瓦城、雲品、寒舍都受到極大衝擊，受益股與受害股呈現分明的走勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2080期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒　檢警穿隔離衣進行
遊覽車夾殺35歲媽亡！「3秒奪命」最後畫面曝：根本沒煞車
南韓導遊驗2次才確診　4天「接台灣客」路徑全曝光
快訊／新北4歲男童想撈魚　家人驚見他「泡魚池裡」痛苦溺斃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

企業「有薪防疫假」加倍抵稅　不可與其他薪資租稅優惠並用

先探／謝金河：選股不選市　精準選股

影／存股VS.當沖　達人投資秘訣大公開！

Arm架構晶片上季出貨量達64億顆　創新高

歐盟發布AI白皮書　KPMG：企業應檢視AI服務

MHI Vestas訂單到手　正式與CIP簽署彰芳暨西島離岸風場合約

小資族有福了！台股盤中零股交易將上路　10/26起開放券商辦理

無薪假薪資將補貼40%~50%！勞動部長許銘春：已備妥41億元　最長補貼3個月　

鴻海3月3日召開首季法說會　產能恢復狀況與裕隆合作計畫成焦點

先探／疫外之財

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

企業「有薪防疫假」加倍抵稅　不可與其他薪資租稅優惠並用

先探／謝金河：選股不選市　精準選股

影／存股VS.當沖　達人投資秘訣大公開！

Arm架構晶片上季出貨量達64億顆　創新高

歐盟發布AI白皮書　KPMG：企業應檢視AI服務

MHI Vestas訂單到手　正式與CIP簽署彰芳暨西島離岸風場合約

小資族有福了！台股盤中零股交易將上路　10/26起開放券商辦理

無薪假薪資將補貼40%~50%！勞動部長許銘春：已備妥41億元　最長補貼3個月　

鴻海3月3日召開首季法說會　產能恢復狀況與裕隆合作計畫成焦點

先探／疫外之財

UBA／猛砍24分16籃板比下曾祥鈞　班霸：我是最佳中鋒

寧夏現伊朗傳入病例！患者「莫斯科、上海、蘭州」趴趴造...政府急尋接觸者

刺激觀光！2020菲律賓購物節3月登場　40間飯店5折優惠、機票也8折

沿地中海擴散！希臘女首例確診　義大利增至374例12死

喝茫了！逾期移工不知移民官在眼前　還直呼「金門高粱」好喝

快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒　檢警穿隔離衣進行相驗

破解「媽祖繞境」防疫漏洞　棒球評論家提議：專機低空飛行

30+女人必學！《想見你》柯佳嬿的「減齡感」穿搭，讓妳走到哪都自帶小清新

春訓首轟就是滿貫砲　林益全：開季就要開機

幸福案例／明朗風範

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

財經熱門新聞

無薪假薪資將補貼40%~50%！勞長許銘春：已備41億　最長補貼3個月　

美股跌千點台股沒有？謝金河這樣說

美股道瓊跌300點　美債收益新低

台灣大低價標5G　蔡明忠精算內幕曝光

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

資金湧入避險！日圓匯價逼近0.28字頭　創近1個月新高

因應MWC取消高通首度於美國總部發表　

3千萬以上有錢人　今年估破40萬人

影／存股真的無敵？　專家沒告訴你的祕密

勞工退休可月領多少　先看「平均餘命」

陳泰銘：復工嚴峻產能利用率僅35%

防疫「酒精擦」全聯本周末再開賣　台糖：趕工生產六萬包

陳冲建言　基本所得優於基本工資

更多熱門

相關新聞

先探／疫外之財

先探／疫外之財

新冠病毒疫情持續延燒，並從中國向全球擴散，勢必對總體經濟帶來衝擊，不過股市在寬鬆政策與熱錢加持下表現似是脫鉤，仍可留意趨勢性個股與績優股的布局機會。

先探／台積電下一個戰場 GaN

先探／台積電下一個戰場 GaN

謝金河：台積電的考驗時刻

謝金河：台積電的考驗時刻

先探／貿易戰再升級台股比氣長

先探／貿易戰再升級台股比氣長

IC設計股　三檔績優生出列

IC設計股　三檔績優生出列

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面