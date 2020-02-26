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5月定生死！東京奧運若停辦...日本至少損失7600億元台幣

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▲▼日本東京奧運。（圖／路透）

▲若五月前疫情未控制，2020年日本東京奧運可能取消。（圖／路透）

實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，截至目前，全球累計確診人數為8萬多人、死亡人數為2764人。國際奧委會（IOC）最資深的委員龐德（Dick Pound）表示，若新冠肺炎到5月仍未得到控制，2020年東京奧運會可能將被取消。根據最新預測，若東奧會停辦，損失金額將達到250億美元（約新台幣7500億元）。

據《時代週刊》報導，東京在2013年曾經預估東奧賽事的經費大約需要73億美元（約新台幣2200億元），但根據日本政府審計委員會本周發布的報告顯示，經美聯社審查，日本2020年奧運會經費至少7500億台幣，是當初估計的大約4倍左右。

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年東京奧運面臨變數。（圖／達志影像／美聯社）

國際飯店研究公司CBRE Hotels的數據顯示，在2019年至2021年之間，日本9個主要城市將有8萬間飯店開幕，而東京的大倉酒店（Okura hotel）更是為此耗資了10億美元（約新台幣300億元）進行翻修，並於去年9月重新營業。此外，日本航空公司也將於今年5月推出花費2億美元（約新台幣60億元）的廉價航空Zipair Tokyo，同樣是為了替奧運增加商機。

若是2020年東京奧運會停辦，許多已經投入大量資金的贊助商和廣播公司也將受影響，以「美國國家廣播公司」（NBC）為例，NBC為了東奧的轉播權，已經花費了14億美元（約420億台幣）。法國里昂商學院歐亞體育產業教授西蒙．查德威克（Simon Chadwick）認為，「日本政府目前肯定在努力遊說國際奧委會，以尋求最大利益。」

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