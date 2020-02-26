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新光金擬辦現金增資逾百億元　全數轉投資人壽、銀行

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▲▼新光金,新光銀行。（圖／資料照）

▲新光金宣布辦理現金增資，初估募得金額逾100億元，其中銀行增資以30億元為目標，其餘則全數挹注給新光人壽。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為接軌IFRS 17，新光金（2888）決定辦理現金增資，25日公告擬發行普通股4.2億股、乙種特別股2.22億股，初估募得金額逾100億元，其中銀行增資以30億元為目標，其餘則全數挹注給新光人壽，藉此厚植資本。

新光金資深副總經理徐順鋆表示，這次辦理現金增資，主要是想要擴大子公司規模，以新光銀行目前屬於中型銀行，期許2年內資產要配兆元，就必須有資本，而新光人壽也是如此，隨著投資標的風險係數提高，需挹注更多資本，在投資上可以靈活運用，同時也對未來接軌IFRS 17，所面臨的利率波動有助益。

請繼續往下閱讀...

徐順鋆進一步指出，接軌IFRS 17當天並沒有太大問題，不過預期接軌後利率波動會很大，舉例來說，今年美債利率1個月內波動超過50點，對於公司來說，就會影響上百億元，因此若沒有資本挹注，波動大很難維持公司營運，希望這次能增資能夠厚植資本。

至於初估募資金額為何，徐順鋆說，普通股將發行4.2億股，與股價有關，須看前幾天的平均價格，而乙種特別股2.22億股，則以每股40至60元之間計算，整體仍得看發行金額，初估至少超過100億元。

新光金控昨日召開董事會，通過2019年度財務報告，去年合併稅後淨利較達166.3億元，每股盈餘（EPS）為1.34元，總資產規模逾3.9兆元，較2018年底成長9.1%，合併股東權益為1952.9億元，每股淨值約15.4元，同時也通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利每股0.4元，按照新光金昨天收盤股價來算，股息殖利率逾4%。

此外，為因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新光金控及各子公司已在2月份開始執行異地備援，建立職務代理及異地辦公機制，確保人力資源、核心業務、資訊系統支援皆能夠順利運作，公司營運以及國內外投資交易等業務不因疫情受到影響，以保障股東、投資人交易及客戶權益。

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