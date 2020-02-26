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男女薪資差距贏美、日、韓　勞動部：去年平均薪資差距為14.2%

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▲▼OL，上班族，小資族。（圖／翻攝pakutaso）

▲2020年男女薪資同酬日為2月21日。（圖／翻攝pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

勞動部公布最新「同酬日」為2月21日，男、女兩性2019年平均薪資差距為14.2%，也就是說台灣的女性勞工去年需要比男性多工作52天，整年總薪資才能達到相同水準，不過若是跟上一年度同酬日2月23日相比，則縮短了2天。

勞動部表示，「同酬日」是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加之工作日數。

請繼續往下閱讀...

依主計總處108年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪292元，為男性340元之85.8%，兩性薪資差距為14.2%，換言之，女性較男性需多工作52天（365日曆天×14.2％≒52天），才能達到整年總薪資相同，因此109年「同酬日」為2月21日。

此外，根據近10年統計資料顯示，我國兩性平均時薪差距由98年17.9%下降至108年14.2%，也就是女性需增加工作天數由66天減少至52天，兩性平均薪資差距縮減3.7個百分點及減少14天。

最後勞動部更提到，歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，108年我國為14.2%，低於韓國的32.2%(107年)、日本32.3%(107年)及美國18.5%。

再加上近10年來，主要國家薪資差距多為下降趨勢，以韓國減幅最大，縮減6.7個百分點，我國縮減3.7個百分點，日本縮減3.3個百分點，美國縮減1.3個百分點。
 

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