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又有新的環保少女！美智庫選19歲金髮少女　對抗童貝里暖化理論

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又有新的環保少女！美智庫選19歲金髮少女　成為反童貝里指標人物。（圖／翻攝自YouTube／Naomi Seibt）

▲德國少女不論年齡與外型與童貝里十分相似。（圖／翻攝自YouTube／Naomi Seibt

記者李振慧／綜合報導

瑞典17歲環保少女童貝里(Greta Thunberg)因為在聯合國痛批各國領袖，成為全球關注的風雲人物，如今卻傳出美國保守派智庫聘請一名德國19歲少女，來宣揚自由市場和氣候現實主義，金髮的她無論年紀與外型都與童貝里十分相似，計畫讓她成為「反童貝里」(anti-Greta)象徵。

《華盛頓郵報》報導，與川普政府親近的保守派智庫哈特蘭研究所(The Heartland Institute)，近來聘請19歲德國少女塞伯特(Naomi Seibt)成為他們的代言人，要透過她來宣傳「質疑全球暖化是與人類行動有關」等相關運動。智庫研究所旗下亞瑟‧魯賓遜氣候與環境政策中心總監泰勒(James Taylor)表示，塞伯特是「宣揚自由市場與氣候現實主義的美妙聲音」。

相對於童貝里在瑞士經濟論壇上，大聲抨擊各國領袖，「我要讓你們驚慌，我希望你們能感受到我每天的恐懼，然後採取行動」，塞伯特在網站上所發布的影片中，則表示，「我不要你們驚慌，我要你們思考」後來甚至還引用童貝里名言，「你們敢嗎？」不過她否認自己是反童貝里人物。

塞伯特表示，「我不喜歡Anti-Greta這個詞，這意味我只是一個被人灌輸想法的人偶，你們相信嗎？重要的是，我們要不斷質疑現有言論，而不是加以宣傳，如今氣候變遷學真的是一門科學，童貝里不是邪惡的對手，而是一個漂亮的女孩，我希望有天能和她對話。」

報導中指出，本來只是YouTuber的塞伯特，是看到因為童貝里所引發的罷課等相關運動，才決定挺身發表她的意見，「當我看到那些年輕人會感到不寒而慄，尤其是每周五，他們罷課在街頭大吼大叫，使人們感到恐懼」。

塞伯特強調，她並不懷疑人類排放廢氣正在使地球變暖，但是許多科學家與激進主義者都誇大了影響，「我沒有想讓人們停止相信人為所造成的氣候變化，但是人為的二氧化碳排碳量對氣候真的有造成這麼大的影響嗎？我認為很荒謬。」

▼瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)。（圖／路透社）

▲▼瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）。（圖／路透）

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