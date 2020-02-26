不知印巴關係？川普誇「美國跟巴基斯坦很好」　上萬印度民眾沉默了

▲川普在訪問印度期間表示，美國與巴基斯坦關係良好。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

近日展開印度訪問之旅的美國總統川普，24日演講時談及美國的反恐努力，以及美印兩國間的良好關係，當時現場響起一陣掌聲及民眾的歡呼聲，但隨後他卻將內容轉向「美巴關係」，因為自他上任後，美國政府便積極與巴基斯坦合作，打擊恐怖份子，所以「我們與巴基斯坦的關係非常好」(Our relationship with Pakistan is a very good one)。此話一出，也讓原本熱絡的氣氛，頓時變得相當安靜。

綜合外媒報導，川普24日演講時表示，為了打擊反恐勢力，美國與印度一起攜手制止恐怖份子，並打擊他們的意識形態，因此兩國之間也維持著良好關係，當時現場民眾給予熱烈的掌聲及歡呼聲。據了解，川普所進行演講的場所位於在阿默達巴德（Ahmedabad）的莫特拉板球場(Motera Stadium)，該球場最多可容納11萬人。

不過，川普隨後卻表示，自從他上任以來，美國政府以非常積極的方式與巴基斯坦合作，打擊恐怖組織與武裝份子，因此「我們與巴基斯坦的關係非常好，也因為這些努力，讓我們看見與巴基斯坦的進展，希望可以降低南亞相關國家的緊張態勢，實現更加和諧的未來。」

由於印度與巴基斯坦長年因克什米爾的主權爭論不休，甚至過去3次的印巴戰爭，就有2次與克什米爾有關，目前兩國各占領一部分領土，爭端仍持續至今，因此，川普的「美巴關係良好」的言論，也導致原本氣氛熱絡的民眾，頓時變得沉默。

另外，川普這番話也成為巴基斯坦所有英語報紙的頭條，其中當地主要英語報紙之一的《黎明》（Dawn）便刊登一篇關於《川普在印度稱讚巴基斯坦》的文章；而巴基斯坦新聞頻道《24小時新聞》（24 News）也報導，川普在印度領土上宣布美國和巴基斯坦的關係穩固，讓印度政府無法理解。