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全民防疫「多洗手」水夠用嗎？　經濟部：適時啟動人工造雨

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▲經濟部今（26）日表示，各台各主要水庫蓄水率約四至八成，目前供水穩定，後續也將把握時機啟動人工造雨，全民多洗手不怕沒水用。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（26）日表示，各台各主要水庫蓄水率約四至八成，目前供水穩定，後續也將把握時機啟動人工造雨，全民多洗手不怕沒水用。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，多洗手成為全民防疫共識，經濟部今（26）日表示，各台各主要水庫蓄水率約四至八成，目前供水穩定，後續也將把握時機啟動人工造雨，全民多洗手不怕沒水用。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，政府持續呼籲全民要多洗手以利防疫，不過不少民眾擔心水不夠用，經濟部水利署官員表示，密切關注水情資訊，目前供水穩定，大家一定要好好洗手。

請繼續往下閱讀...

日前傳出國內民生用水僅能撐到三月底，及疫情吃緊水庫鬧水荒等，官員表示，目前各主要水庫蓄水優於去年同期，各地區自來水用水量並無受疫情影響，出現明顯異常變化狀況，加上洗手用水佔民生用水之比例也不高，民眾不用擔心防疫用水問題。

水利署表示，時序逐漸進入春雨期，氣象局預報2、3月降雨正常，經盤點至5月底主要水庫仍可保留1個月以上民生及產業用水水量，防疫用水充足無虞，因此呼籲民眾依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，才能在防疫期間保平安。

至於洗手要怎麼洗得乾淨？經濟部臉書小編也不藏私，向臉友分享二大絕招，包括使出「消滅之術」，利用肥皂或洗手乳，做出7種泡泡結印，最後再以「水之呼吸─流流水沖淨」，才能有效趕走病菌。

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