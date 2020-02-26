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華航也跟進放寬！4/30前飛日本、新加坡等二級旅遊疫區　可免費改票

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▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲近來票務糾紛件數暴增，民航局協調航空公司放寬改、退票規定。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情打亂航班，影響許多民眾出國行程，也引發與航空公司的退票糾紛。民航局日前行文給航空公司，協請業者放寬退、改票規定，繼長榮航空25日宣布放寬後，華航今（26）日也跟進公告，提供4月30日前的日本、新加坡等旅遊疫情第二級警示區航班，改票免手續費。

因應新型冠狀病毒疫情影響，華航宣布，針對日本、新加坡等旅遊疫情第二級警示區，旅客持有2月24日（含）前開立，且旅遊期間為4月30日（含）前之華航、華信機票，可免收改票手續費一次。

請繼續往下閱讀...

華航表示，最新航班異動資訊及相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情大亂航班，衍生許多民眾與航空公司的改、退票糾紛。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空則已在25日宣布，將提供4月30日之前往返日本、新加坡等二級警示區旅客，改票免收手續費一次之服務；往返韓國、香港、澳門、大陸等三級警示區之旅客，亦提供改票一次或退票免收手續費之服務，相關退、改票辦法，將公布於長榮航空官網www.evaair.com。

根據民航局統計，受武漢肺炎影響，許多民眾被迫改變原本的旅遊或者商務規劃，農曆年後，民航局申訴案件激增，截至上周，已將近2300件申訴案。本月10日，兩岸航點大幅限縮後，申訴案件更是三級跳，平均每天超過二百件，最多時甚至逼近三百件。

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