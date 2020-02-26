LIVE／大甲媽遶境是否下令停辦？指揮中心13:30說明宗教活動規定

生活中心／綜合報導

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，但外界多認為高密度的群聚活動恐成新冠肺炎防疫突破。鎮瀾宮董事長顏清標今（26日）出面說明，遶境活動照常舉行，但如果政府下令禁止會配合。中央流行疫情指揮中心下午1點30分將召開記者會，除了說明最新疫情，也將公布宗教活動、醫事人員限制出國規定。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官何啟功、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及內政部政務次長陳宗彥、醫事司司長石崇良、醫福會執行長王必勝。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

大甲媽遶境將在3月19日起駕，不少民眾擔憂成為防疫破口，在各界建議「盡量不要辦大型活動」以及內政部長徐國勇表明大型宗教活動一定要有「延期的備案」後，顏清標今日上午表示，遶境活動照常舉行，但取消起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，節省下來的經費捐3000萬元給中央疫情指揮中心使用，為台灣盡一份心力。

顏清標說，「辦理遶境活動我們很在行，但是對於防疫工作，我們只是市井小民，完全外行，只能仰賴政府的政策。現在距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，希望能和政府單位積極聯繫，若真的疫情有其他的發展，我們也會全力配合政府的政策，來對遶境活動做緊急的調整，做出延期的決定，待疫情平息後再舉行。」他也呼籲，衛福部應該給予標準，不要任由網路帶風向。

▲大甲媽祖遶境「照常舉行」！顏清標出面回應（圖／記者鄧木卿攝）

在昨日的指揮中心記者會上，媒體追問媽祖遶境宗教活動是否有進一步討論？如果沒有限制，會不會有相關防疫建議？陳時中回應，大規模的民俗活動，站在防疫立場覺得有風險在，必須做好溝通，找出最適當的路。



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