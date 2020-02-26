新天地佔5成病例！南韓取得21.2萬信徒名單　不適者篩檢最晚明完成

▲ 大邱新天地教會在疫情爆發後關閉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情受到多起群聚感染事件影響，確診患者連日激增。最早爆發集體感染的大邱新天地教會截至26日上午已有597起相關個案，佔全國1146起確診病例中的52.1%。當局26日取得多達21.2萬新天地教徒名單，將轉交各地方政府，安排出現不適症狀者優先接受病毒篩檢。

南韓中央災難安全對策本部第一總括調整官金剛立26日宣布，25日晚間自新天地教會取得21.2萬信徒的名單，預計今天轉達各地方自治體。各地方當局將確認是否有信徒出現發燒或呼吸道症狀，有症狀者須立刻居家隔離，由當局派人前往採樣檢測。

新天地大邱教會9000多名教徒中有1300多人身體不適，病毒檢測預計今天完成，其他地區有症狀者則預計27日完成檢測。檢測呈陽性的確診教徒已經反映在中央防疫對策本部公布的統計數字上，其餘等待檢測的教徒則依據有無症狀來決定接受檢測的優先順序。

另一方面，新天地教會號稱在全國擁有24萬多名信徒，交給政府的名單上卻只有21.2萬人，使大眾不禁懷疑這份名單的真實性。金剛立對此則說明，24萬人包括新天地在海外的教徒，目前取得的21.2萬信徒名單則已經包含所有在境內的信徒，但若名單有遺漏或蓄意隱匿，將採取強硬措施要求新天地交出完整名單。

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