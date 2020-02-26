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供貨拉警報！國巨董座陳泰銘：大陸復工嚴峻產能利用率僅35%　庫存水位10年來最低

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▲▼ 國巨臨股會 。（圖／記者周康玉攝）

▲國巨今日舉行今年來第一場臨股會，董事長陳泰銘（左）對產業近況發言 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）今（26）日上午舉行臨時股東會，通過發行8,000萬股現金增資參與發行GDR一案，全案順利通過，股東會僅30分鐘結束。面對疫情蔓延影響大陸廠區復工情形和近期將漲價之說，國巨董事長陳泰銘表示，目前因招工困難，復工的確處在嚴峻狀態，同時也坦言因人員成本和交通運費提高，會漲價。

國巨大陸產能占七成台灣近三成、歐美5-7%，陳泰銘表示，歐美各地比較沒問題，大陸地區則因招工困難，面臨較為嚴峻的狀態。

請繼續往下閱讀...

陳泰銘表示，雖然國巨是已經被允許復工的重點企業，但大陸部分招工還相當挑戰，主要因為大陸地區人員流動還是有相當管制，加上新的人員近來還要訓練，目前二月產能利用率在35-38%，期待三月招募人員和訓練順利的話，預期三月底產能利用率能達50%。

陳泰銘表示，過年前保有20%-30%產量，為了維持產能，年前通過員工激勵，付三倍人工成本，讓員工留在廠區加班。據了解，目前所有代工廠都在搶人，國巨更因此提出優於業界的留任獎金。

陳泰銘透露，國巨成品兩大產品R-Chip和MLCC庫存都低於30天，是過去10年來庫存最低的一次，能提供的已經有限，只能產出多少發出多少，市場需求遠遠大於產出。

此外，陳泰銘表示，目前 B/B ratio超過2.0 ，也就是訂單能見度是產能兩倍。因應人工成本增加、空運及艙位成本增加等因素，這還是會適度反映供需來決定。無論同業是否漲價，國巨還是會照著原先策略，相信客戶也能理解。

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