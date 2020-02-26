全球醫療體系頂不住！德病毒學家：新冠肺炎「絕對造成世界大流行」

▲武漢肺炎將造成大流行且難以避免。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社記者林育立柏林25日專電）新型冠狀病毒最近擴散到歐洲，義大利、西班牙等地相繼傳出感染病例。德國權威病毒學者表示，目前看來全球大流行已難避免。

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）接受德國媒體訪問時表示，研判目前情勢，恐難以阻止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的全球大流行（pandemic），也就是說這種傳染病將在世界上許多地區同時出現。

德羅斯登說，全球大流行對各國來說都是很大的挑戰，因為醫療院所得同時治療許多病患。歐洲疫情最嚴重的義大利，截至26日凌晨已傳出325人受到感染，11人死亡，而且至今沒找到感染源。德羅斯登認為，病毒顯然在義大利傳播了1到2週才被發現，很有可能病毒也已經到了德國並開始擴散出去，直到有人出現嚴重症狀去就醫、而且被檢測出來後大家才知道，就像義大利一樣。

德國目前只有零星的感染個案，如果爆發嚴重疫情，德國的醫療體系有辦法應付嗎？德羅斯登表示，關鍵在於是否能延緩病毒傳播的速度，如果突然有許多人被感染，世界上沒有一個國家的醫療體系能應付。

由於媒體大幅報導各國疫情，德國最近也開始鬧口罩荒，德羅斯登對口罩的效果表示懷疑。他說，沒有證據證明一般藥房買到的口罩能預防傳染病。德羅斯登是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的共同發現者之一，他的團隊1月中即研發出新型冠狀病毒的快速檢驗試劑，供全球實驗室使用。（編輯：韋樞）