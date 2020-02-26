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快訊／確診男師發燒繼續教課　「北海道教委會要求中小學停課」進行消毒！

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▲日本橫濱港救護車。（圖／路透）

▲日本北海道宣布進入停課狀態。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在日本境內造成傳播嚴重，其中東京與北海道屬較大疫區，截至26日上午，光北海道地區就已累計35例確診。厚生勞動省25日表示，日前新確診的病例中，包括一名教師，而這名教師在發病之後出現發燒現象，卻繼續上課，目前校方已經進行停課消毒。

根據《NHK》報導，北海道江別市一名50多歲的中學老師日前確診厚生勞動省表示，該名老師17日開始出現咳嗽、發燒至38度的狀況，到當地醫院就診後24日確診為新冠肺炎。據悉，該名教師在出現症狀後，仍持續交課，目前病患所任職的江別市公立中學尚未有教職員、學生傳出身體不適的現象。

對此，北海道教育委員會最新訊息指出，希望政府可以讓所有北海道的中小學27日先暫時關閉，避免疫情擴大；北海道教育委員會26日發表，新型冠狀病毒相繼發生感染案例，全北海道研擬公立小學、中學申請停止上課制度，至於停止上課多久後續會再發布，26日向委員會教育部提出，27日受理，而高中部分則視各學校情況，不強制規定。

此外，在日本政府最新擬定的對策中提到，為了防止疫情擴大，症狀較輕者不需就醫、可在家隔離，用電話問診，工作部分則可以申請在家工作、利用視訊開會，並呼籲民眾時間允許，可在離峰時期搭車。

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