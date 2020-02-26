美國進行「瑞德西韋臨床測試」　對象推至50國400病患…將與安慰性藥物對比！

▲ 瑞德西韋 。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎肆虐，全球各醫療單位、醫學研發中心也都致力於開發相關疫苗、解藥。美國衛生官員25日表示，美國境內已經展開「瑞德西韋」的境內臨床治療，並將與其他安慰性藥物進行對比，估計未來將會有400多名病患進行試驗。

根據《CNBC》報導，目前多少能抵抗新型冠狀病毒的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）被用來進行多方式驗，其中內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）和美國國家過敏和傳染病研究所將聯合進行測試，讓瑞德西韋用於臨床病人身上，並且與現況所使用的安慰藥物做對比測試。

這項試驗未來將在全球50多個國家進行、估計會有400名病患接受治療測試，而在此之前，中國武漢已經針對瑞德西韋進行兩項測試，預計在4月會有結果。

目前內布拉斯加大學醫學中心收置14名自鑽石公主號撤回的美國遊客，其中有12人驗出新冠病毒陽性反應。世界衛生組織（WHO）專家艾沃德（Bruce Aylward）日前表示，瑞德西韋是目前「可能」能夠對抗新冠病毒的藥物，在武漢早已進行測試，同時也有其他可能性藥物在進行測試。