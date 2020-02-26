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印尼雅加達暴雨「遭褐色洪水淹沒」　87處淹水「部分深達1.5公尺」

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▲印尼雅加達暴雨，道路遭洪水癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼雅加達暴雨，道路遭洪水癱瘓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

印尼首都雅加達25日遭暴雨侵襲引發洪災，主要街道被渾濁、褐色的洪水淹沒，市內大部分地區的交通癱瘓。國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara）表示，已關閉1,600多個變電站的電源，以確保安全。氣象局也警告，惡劣天氣將為爪哇島南部海域帶來巨浪。

綜合外媒報導，印尼氣象局認為，降雨與澳洲和印度洋上的熱帶氣旋有關，導致爪哇島、峇里島和小巽他群島出現惡劣的天氣。

印尼氣象局也表示，雅加達北部的葛馬約蘭（Kemayoran）氣象站在24小時內測得278毫米雨量，達豪雨標準。

雅加達以至近郊地區有87處淹水，部分水深達1.5公尺，多條主要街道被洪水淹沒，救援人員要用救生艇救出受困災民，許多道路皆已封閉，多數大眾運輸工具暫停行駛，主要的火車站都已關閉。

▲▼印尼雅加達暴雨再釀災，道路遭洪水癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

雅加達州長阿涅斯·巴斯維丹（Anies Baswedan）表示，超過200個社區受到洪水的影響，「我們會努力緩解，已經準備好部屬所有資源，且已經建立了帶有醫療設施的疏散站。」

地勢低窪的雅加達及周邊地區有超過3000萬人居住，極易遭受洪水襲擊。在今年年初，雅加達曾面臨嚴重的洪災，洪水造成60多人死亡，約175,000人流離失所。

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