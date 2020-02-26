舊金山宣布「進入緊急狀態」！市長：0病例但需加強準備

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，美國舊金山市宣布進入緊急狀態。圖為紐約市民配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，美國累計57起確診。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，國內疫情「不可避免地」會出現擴散或社區感染。加州舊金山市25日宣布進入緊急狀態，市長布里德（London Breed）說，雖然目前仍沒有市民確診，但「我們必須加強準備。」

綜合CNBC、英國《獨立報》報導，舊金山市長布里德25日宣布當地進入緊急狀態。她在聲明中提到，「雖然舊金山居民之中的（新冠肺炎）病例數仍為0，但全球疫情正在迅速轉變，我們需要加緊準備。」

布里德說明，宣布緊急狀態以後，將能夠更有效協助動員、分配市內資源，以及協調各單位機構合作，加速緊急應對計畫的制定。她指出，「我們每天都看見病毒傳播到新地方，我們正在採取必要措施，避免舊金山市民受到傷害。」

此前，CDC表示，新冠病毒未來在美國將「不可避免地」出現擴散或社區感染，問題並非「是否發生」，而是「何時發生」，以及國內將出現多少重症病患。公衛官員也警告，如果新冠病毒繼續傳播，「日常生活可能受到嚴重干擾」。

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