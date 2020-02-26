伊朗監獄傳3起疑似病例　囚犯憂被迫搬進「染疫牢房」恐慌求助！

▲伊朗監獄傳出疑似病例，囚犯擔心自己被轉移的疑似患者住過的牢房。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者吳美依／綜合報導

新冠病毒擴散，伊朗目前累計95人確診，16起死亡病例。65歲的阿努歇（Anoosheh Ashoori）被關押在德黑蘭的埃溫監獄（Evin Prison），透過妻子向外界表示擔憂，因為3名囚犯疑似感染新冠肺炎，他與獄友卻被要求搬進疑似病例住過的牢房，大家都感到非常恐慌。

《衛報》引述阿努歇的妻子雪莉（Sherry Ashoori）敘述指出，埃溫監獄一輛巴士將囚犯載往德黑蘭各地釋放，中途卻在塔萊卡尼醫院（Taleqani Hospital）停留，放下一名「病患」。此外，有人聲稱，聽見一名獄警抗議自己未被告知囚犯疑似染疫。上述兩起事件引發恐慌。

阿努歇向妻子表示，4號牢房的3名囚犯疑似感染新冠病毒，他與其他同住12號牢房的獄友被要求搬進那一間「疑似病例」住過的牢房，雖然大家都拒絕了，但認為最後很有可能被強迫遷移。

▲阿努歇（Anoosheh Ashoori）擁有伊朗、英國雙重國籍，被關押長達12年，右者是他的妻子雪莉（Sherry Ashoori）。（圖／翻攝Center for Human Rights in Iran）

阿努歇擁有伊朗、英國雙重國籍，被德黑蘭當局關押長達12年，目前正在埃溫監獄服刑。英國外交部（FCO）接獲雪莉的通報，已經展開調查，並通知英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Robert Macaire）。

另一名囚犯家屬理查（Richard Ratcliffe）也對此表達擔憂。他的妻子納札寧（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）已在埃溫監獄裡服刑5年，「由於缺乏藥物資源、管理以及最重要的透明度，整個國家陷入可怕的情勢。」他向伊朗當局喊話，「也許現在是時候共同努力保護人民的安全，這些關於錢在人道主義與援助的對話突然變得非常迫切。」

據了解，伊朗目前沒有官方機構證實囚犯的說法，但外界擔心病毒在監獄裡蔓延，司法部承受越來越大的政治壓力，發言人伊斯馬利（Gholam Hossein Ismaili）表示，已要求獄方人員對於任何疾病跡象保持高度警戒。他也透露，正在採取一系列預防措施，包括減少入獄人數，以及允許一些囚犯提前暫時獲釋。

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