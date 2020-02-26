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「黑幫學霸」痛毆2男星！討千萬欠債手法太凶殘　角頭嚇到投案

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圖、文／鏡週刊

1月16日晚間，新北市新莊一名陳姓角頭走進樹林警分局，承認自己犯下妨害自由罪，向警方投案，並稱「擔心被尋仇」，請警方保護。由於陳平時以逞凶鬥狠著稱，這次卻不見往日氣焰，主動找警方協助，引發道上議論紛紛。 

明仁會幫眾在新北市蘆洲暴力討債，還持開山刀砍斷被害人手掌。（翻攝畫面）

▲明仁會幫眾在新北市蘆洲暴力討債，還持開山刀砍斷被害人手掌。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，陳之所以走進警局，低聲下氣請警方保護，與道上竄起的新興幫會、竹聯幫仁堂旗下的「明仁會」有關。原來陳姓角頭不滿明仁會搶地盤，找了多名小弟將該會新莊分會的一名幹部押到樹林一棟大樓軟禁，不僅將該幹部打到滿臉鮮血，還逼迫對方拍道歉影片。

 
明仁會槍手（右）在新北市泰山開槍追擊被害人，子彈貫穿對方下體。（翻攝畫面）
 
明仁會陳姓幹部（圖）遭新莊角頭強押、毆打，並被迫拍下道歉影片。（翻攝臉書）

被打得鼻青臉腫、鮮血直流的明仁會幹部，在道歉影片中說，為打響幫會名號，也想上位出頭，才挑戰地方知名角頭，因為大哥「諄諄教誨」，已大徹大悟，希望被他傷害過的朋友能原諒。1月15日晚間，陳姓角頭一夥人把這名身受重傷的明仁會幹部丟在路邊，並將道歉影片放上網，不料卻差點引來殺身之禍。

幹部遭毆打後，明仁會用更狠的方式報復，痛毆陳姓角頭的2名小弟（圖），並對施暴角頭發出追殺令。（翻攝畫面）

原來是明仁會派人找到陳姓角頭的2名小弟，用相同手法把2人打到滿臉鮮血，再同樣錄下道歉影片說：「我大哥做了那種垃圾事情，在此替我那個沒用的大哥，跟竹聯仁堂的弟兄們道歉，對不起大家！」以彼之道、還施彼身還不夠，明仁會更對陳姓角頭發出「追殺令」，陳因害怕遭報復，選擇向警方投案、躲避追殺。

刑事局警方拘捕涉嫌走私槍枝的弘仁會幹部，並將其帶回偵訊。（翻攝畫面）

▲刑事局警方拘捕涉嫌走私槍枝的弘仁會幹部，並將其帶回偵訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

弘仁會的在道上的凶殘手段，連知名藝人都曾領教過。2015年4月，藝人馬國畢和汪建民也因積欠上千萬元債務，遭會長林聖閎派人毆打，在當時引起社會矚目。

2014年12月，弘仁會和同樣以凶狠著稱的天道盟美鷹會發生衝突，雙方相約談判，美鷹會人員遭弘仁會分子砍殺命危，但現任會長林聖閎仍不罷手，再教唆小弟前往美鷹會開的租車行及住處開槍。

此外，2018年4月，弘仁會板橋分會長廖緯蒼從菲律賓進口大型機具、將109支長短槍、萬發子彈藏在其中，檢警接獲情資，前往槍枝藏放地點逮捕收貨人，再到新加坡押回廖男、逮捕6名嫌犯，基隆地檢署最後將廖男求處無期徒刑。

警方以垂降方式進入民宅，攻堅、逮捕弘仁會幹部。（翻攝畫面）

由於明仁會、弘仁會等幫會不僅在校園吸收幫眾，還靠網路通訊召集人馬、進行犯罪，令警方猝不及防，形成治安隱憂。面對這些年輕、智慧型的幫派人士大膽挑戰公權力，警方已強化偵辦技巧，勢將這些不法分子整肅到案、維護治安。


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