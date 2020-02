美國新冠肺炎確診達57例！疾管中心：疫情遲早擴散…會出現社區傳播

▲美國撤離滯留武漢僑民。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國新冠肺炎(COVID-19)確診病例,包含鑽石公主號的撤離公民在內,累計已達57例;美國疾病管制與預防中心(CDC)表示,新冠病毒未來在美國境內「不可避免地」會出現擴散或社區感染,「問題不在於是否會發生,而是何時會發生,以及可能會有多少人被感染。」

CDC呼吸道疾病暨免疫中心(National Center for Immunization and Respiratory Diseases)主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)表示,美國已有53例新冠肺炎確診病例,未來將不可避免地出現蔓延或社區傳播(Community Spread)的狀況,「問題不在於是否會發生,而是何時會發生,以及可能會有多少人被感染。」梅森尼爾說,美國民眾必須做好生活被打亂的準備,因為情況可能會更糟。

