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美國新冠肺炎確診達57例！疾管中心：疫情遲早擴散…會出現社區傳播

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國撤僑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國撤離滯留武漢僑民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例，包含鑽石公主號的撤離公民在內，累計已達57例；美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，新冠病毒未來在美國境內「不可避免地」會出現擴散或社區感染，「問題不在於是否會發生，而是何時會發生，以及可能會有多少人被感染。」

CDC呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，美國已有53例新冠肺炎確診病例，未來將不可避免地出現蔓延或社區傳播（Community Spread）的狀況，「問題不在於是否會發生，而是何時會發生，以及可能會有多少人被感染。」梅森尼爾說，美國民眾必須做好生活被打亂的準備，因為情況可能會更糟。

CDC在官方推特貼文表示，「現在是美國企業、醫院和各級學校，開始為新冠肺炎蔓延做好準備的時候了。」CDC指出，他們要求民忠和他們一起做好準備，因為根據過去一周的數據，還有病毒在其他國家擴散的狀況來看，無疑提高了美國境內也會出現社區傳染的風險，雇主也應盡早做好員工遠距上班的規劃。

梅森尼爾說，目前主要防疫目標仍是減緩病毒進入美國的速度，同時也加強確診病患的隔離，以及追蹤病患的接觸史，「這替我們爭取了更多時間，以利公衛部門為了更多病例以及可能持續的傳播做好準備。」

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