不斷更新／23歲「駐南韓美軍」爆首宗確診　南韓12人染疫病逝

▲南韓新冠肺炎疫情擴散，26日累計確診已經突破1000例。（圖／路透）

記者吳美依、詹雅婷、張方瑀、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，阿爾及利亞、克羅埃西亞、瑞士與奧地利都失守，出現確診病例。此外，歐洲疫情最為嚴重的義大利已累計323例確診，11名病患不治病逝。美國25日也宣布，新增4起從郵輪鑽石公主號上撤回的病例，全國確診數來到57。中東地區方面，巴林昨日新增6例，全國已有23人染疫，所有病患都最近都曾赴伊朗。

與此同時，國際奧委會（IOC）高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬尚未獲得控制，2020年東京奧運可能取消。美國疾病管制與預防中心（CDC）也憂心疫情擴散「無法避免」，呼籲公衛單位、學校與企業做好防疫準備。

【1018】

根據《韓聯社》最新消息，南韓政府宣布，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，所有孩童托育中心直到3月8日以前暫時關閉。

【1008】

南韓軍方26日表示，一名駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例。這名23歲美籍軍人駐紮在慶尚北道漆谷郡「卡洛爾軍營基地」（Camp Carroll），目前正在自我隔離。

【0957】

《韓聯社》26日上午最新消息指出，大邱新增1人死亡，成為全國第12起新冠肺炎死亡病例。逝者是一名73歲男性，成為大邱第3名死亡病患。

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【0912】

綜合英國《衛報》、BBC報導，拉丁美洲25日出現第一例疑似病例。巴西公衛當局通報，聖保羅（São Paulo）一名61歲男性接受新冠病毒篩檢呈現陽性反應，如果第二次檢驗仍呈現陽性，將成為拉丁美洲首宗確診。根據《環球報》報導，他近日從義大利返國，目前正在醫院接受治療。

【0909】

法國政府25日證實新增2起新冠肺炎確診，全國病例數來到14。其中一名病患是法籍男子，曾赴義大利倫巴底大區（Lombardy）旅遊，返國後確診；另一人是年輕的中國籍女性，曾赴中國旅遊。

【0901】

根據《韓聯社》報導，南韓境內再增加169例新冠肺炎（COVID-19）確診，全國累計1146例，11人死亡。

►快訊／南韓再增169例「全境1146人感染」！ 累計11人死於新冠肺炎



各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診1146例、12死

日本：確診862例（郵輪691例，日本本土171例）、4死

歐洲：12國

義大利：確診323例、11死

瑞士：確診1例

奧地利：確診2例

克羅埃西亞：確診1例

西班牙：確診3例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診18例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診14例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診90例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診37例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診57例（其中43例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診11例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：9國

伊朗：確診95例、16死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診2例

巴林：23例

科威特：8例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

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