大考中心老師閱卷用戴維爵士抗菌護膜液　致送屏東5鄉鎮公所抗疫

▲屏東安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技公司、辰守天公司攜手贈送專利氣態二氧化氯抗菌護膜液，協助地方鄉鎮公所防疫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技公司、辰守天公司攜手贈送專利氣態二氧化氯抗菌護膜液（戴維爵士抗菌護膜液），協助地方鄉鎮公所防疫。而今年大考中心為了防疫，就為閱卷老師準備的這種抗菌護膜液，受到閱卷老師的好評。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技股份有限公司董事長馬瑞彣博士與辰守天股份有限公司董事長林育先25日拜會屏東縣林邊、竹田、南州、新園及潮州等5鄉鎮公所，贈送專利氣態二氧化氯抗菌護膜液，協助地方防疫工作，守護健康。

▼大考中心閱卷老師用戴維爵士抗菌護膜液、噴用。

分別由林邊鄉長陳俊吉、竹田鄉長傅民雄、南州鄉長黃盈裕、新園鄉長方冠丁、潮州鎮長周品全代表接受，鄉鎮長們感謝優尼克生技、辰守天公司與安泰醫院榮譽院長蘇清泉對防疫工作的關心。

▲▼林邊鄉公所、潮州鎮公所。

昨天也是高中以下學校開學日，各鄉鎮公所皆積極協助校園與地方環境消毒工作，面對新型冠狀病毒疫情的挑戰，優尼克生技公司董事長馬瑞彣博士表示，這波疫情來得突然，造成民眾極大的恐慌，優尼克旗下戴維爵士防疫系列產品，近年來以獨創的UC抗菌技術並透過專業的數據讓許多醫師及藥師大力推薦。在這波疫情下投入大量資源進行大規模生產，希望能在這段期間，提供安全的抗菌產品進行自我衛生防疫的提升。

他說，UC抗菌技術已經由台灣的醫學大學實驗證實，能有效抑制A型流感、B型流感、腸病毒71型以外，UC抗菌技術也在這次大陸主導防疫專家鍾南山院士領導的廣州呼吸疾病研究所進行完整的呼吸道傳染性病毒實驗。

馬瑞彣表示，優尼克生技旗下的戴維爵士系列產品通過嚴格的檢驗與認證，受到廣大消費者選購，使用有保障。該公司目前仍持續日夜趕工，要趕在開學時提供給消費者最安心、安全的產品。今年大考中心為了防疫，就為閱卷老師準備了戴維爵士抗菌護膜液。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，面對新型冠狀病毒肺炎，需要全民配合，出入醫院、有發燒、呼吸道症狀，請戴口罩，常用肥皂洗手，保持手部衛生，出門在外，洗手不方便時，可使用有認證的防疫產品，協助防疫，防疫視同作戰，讓我們一起戰勝病毒。

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