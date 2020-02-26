「全世界欠武漢人民一次」！WHO專家：若感染想在中國治療

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

世界衛生組織高級顧問艾沃德繼昨天指稱這次疫情全世界都欠武漢之後，面對中國已2666人死亡，今天再讚揚中國知道如何保護人民生命，表示自己若感染想在中國治療。

▲世界衛生組織高級顧問艾沃德繼24日指稱這次疫情全世界都欠武漢之後，25日再讚揚中國知道如何保護人民生命，表示自己若感染想在中國治療。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）本月中旬派國際專家前往中國了解2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，率領專家小組的艾沃德（Bruce Aylward）昨天在北京記者會表示，中國的（防疫隔離）事實證明成功，他想對武漢人說「全世界都欠你們」。

疫情蔓延到愈來愈多國家，先前世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次表達對中國防疫能力充滿信心及疫情相當透明等挺中言論，引發外界批評。

艾沃德北京記者會結束後搭機返回歐洲，他今天下午在日內瓦召開記者會，說明訪問中國心得時，再度肯定中國應付疫情爆發採取的積極措施，認為大規模的行動改變了疫情的進程。

他還表示，許多人印象中認為中國醫療設備欠缺，但這次看了中國動員投入的程度後，「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」，中國知道如何保護人民生命。

根據世衛今晚公布的疫情報告，中國迄今死亡人數已達2666例。

▲艾沃德大讚中國防疫措施應變得宜，並感謝武漢人民的貢獻。（圖／路透社）

不過，外媒批評艾沃德曾前往武漢，卻未遵守隔離檢疫14天才能離境的規定，就搭機離開中國，他昨天表示，前往中國時未前往「髒區」（dirty areas），今天媒體則直接問他出席記者會為何未戴口罩，為此他展開辯護。

艾沃德說，他沒有感染病毒，回日內瓦前還接受檢測，因此風險很低，並舉例如何小心行事且沒有暴露在風險中，包括沒接觸病人、沒有與有接觸史者直接接觸、因中國政策規定所以在中國全程戴口罩、更誇張的說每3秒就洗一次手。

他指出，在中國時保持社交距離，在車上及火車上座位是一人一排、要大聲說話對方才聽的見，因此他聲音已經沙啞，而且因為餐廳都沒開，大家都是單獨在飯店房間用餐，就算開會也是一人一張桌子開麥克風對話。

此外，他強調，就算到醫院，因醫院有分乾淨、灰色及髒區，他們都待在乾淨區，「若有傳染風險，就不會坐在這裡」。

艾沃德肯定中國之際，另表示，目前世界其他地方對疫情還沒有準備好，呼籲各國應為重病患者準備好病床，隔離區和呼吸器。

他說，必須與民眾做好溝通，展開疫情彷佛明天就會來臨的準備，告訴民眾要勤洗手，而不是去買口罩。（編輯：陳永昌）1090226