台裔工程師「開特斯拉自駕」撞車亡！美報告出爐：撞擊前用iPhone玩手遊

▲車子撞上分隔島後又遭後方車輛追撞，車頭幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

38歲蘋果公司台裔工程師黃偉倫（Wei-Lun Huang，音譯），前年在美國加州聖馬刁郡（San Mateo County）開特斯拉Model X發生死亡車禍，當時家屬控告特斯拉誇大自駕技術，才會釀成這場意外。不過，美國國家運輸安全委員會（NTSB）最新報告指出，當時該車輛正處於自駕狀態，且撞車前，駕駛正在玩手遊。

據《福斯新聞》報導，美國國家運輸安全委員會主席羅伯特．薩姆沃爾特（Robert Sumwalt）於當地時間25日在聽證會上表示，特斯拉的半自動輔助駕駛系統（Autopilot）其實只能部分自駕，但卻有不少駕駛仍百分之百仰賴自駕，在開啟該模式後看書、看電視電影、發簡訊等等，因而發生意外。

▲特斯拉並沒解釋為什麼系統沒發現前方有分隔島。（圖／達志影像／美聯社）



黃偉倫於2018年3月事發當天開著特斯拉正要去上班，行經加州山景城（Mountain View）附近高速公路時，開啟了「半自動輔助駕駛系統」（Autopilot），手便離開方向盤交給系統駕駛，但才過6秒鐘就以時速112公里失控撞上分隔島，車子瞬間起火，內建的電動馬達鋰電池也被燒壞，後方車輛閃避不及又一頭撞上，導致黃瑋倫最後傷重身亡。

然而，NTSB的調查後卻發現，黃偉倫在撞車事故發生之前，特斯拉突然偏左行駛，隨後便高速撞向分隔島，當時車輛並未發出任何警告，也沒有檢測到煞車系統被啟動。調查人員也指出，黃偉倫在撞車前一直在使用iPhone，且疑似正在玩一款名為《全面戰爭：三國》的手遊，因而沒注意車況。

NTSB的工作人員認為，特斯拉無法充分確保駕駛員的專注力，因此建議需要加強駕駛的監控系統。薩姆沃爾特也表示，委員會於2017年曾向6家自駕車製造商提出了建議，為了防止這項問題，但唯有特斯拉未給予回應。