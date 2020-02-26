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台股下跌逾百點！美股連二日重挫　台股再失11500點

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股繼周一重挫後，周二（25日）早盤一度翻紅，中盤後卻又深跌，終場道瓊收跌879點。台股今（26）日開盤則下跌71點、以11,468點開出。

台股開盤之後跌勢逐漸擴大，截至上午9點01分，指數下跌111點、為11,428點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以317元開出、下跌1.55%；鴻海（2317）開在81.2元、下跌1.33%；股王大立光（3008）以4575元開出、下跌1.18%。

美國25日公布12月FHFA房價指數優於市場預估值，12月份S&P 20大城房價指數年增率也比11月份有所成長，為美股房市景氣穩定成長再打一劑信心針，美股四大指數早盤受激勵，全呈上漲情況，道瓊一度漲破百點，但後勢卻守不住，幾乎全數翻黑，道瓊在周一創下單日近2年最多跌幅1079.97點後，25日終場再跌破800點。

美股道瓊指數下跌879.44點，或3.15%，收27,081.36點；那斯達克指數下跌255.67點，或2.77%，收8,965.61點；標普 500 指數下跌97.68點，或3.03%，收3,128.21點；費城半導體指數下跌55.12點，或3.06%，收1,746.11點。

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