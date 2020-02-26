美國開始瑞德西韋臨床試驗「黃金標準」　WHO：已知唯一具實際效果的藥物

▲中國已對病患使用瑞德西韋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）25日證實，將展開實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）的第一個臨床試驗，進一步測試該藥物對新冠肺炎的治癒效果為何。此前美國已對一名重症病患投藥，該病患在隔天情況大幅恢復，結果在權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）刊登後，台灣中央研究院和國衛院先後成功合成百毫克級和毫克級，國衛院5天後完成公克級合成。

美國國家衛生研究院指出，臨床試驗將在奧瑪哈（Omaha）的內布拉斯加大學醫學中心 （University of Nebraska Medical Center）進行，美國國衛院旗下國家過敏和傳染病研究所（NIAID） ，為這次臨床試驗提供資金，這將是美國第一次進行「黃金標準」實驗。黃金標準的重要性在於，足以為醫界確定診斷方式，以及最廣為接受的檢驗方式。

▲艾爾沃德（Bruce Aylward）24日在北京召開發布會。（圖／路透）

瑞德西韋此前被用於對付其他種冠狀病毒，如SARS和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS），部分國家也已使用瑞德西韋治療新冠肺炎患者。

中國武漢金銀潭醫院臨床試驗已於2月初啟動，率先針對761例新冠肺炎患者使用瑞德西韋投藥 ，其中重症者453例，目前尚未對外公布實際藥效以及相關報告，預計4月27日公布。各國在得知相關資訊前，只能先採取不同療法。例如泰國仍使用愛滋病藥物治療患者，台灣則使用克流感等藥物治療，也都有成功治癒病患的案例。

世衛組織（WHO）考察組長艾爾沃德（Bruce Aylward），24日在北京發布會上指出，「目前只有一種藥物是我們已知具有實際效果的，那就是瑞德西韋。」

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