醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

圖、文／CTWANT

台北市1名長相清秀的鄭姓女子（鄭女）2年前找上有「女神製造機」美譽的整形名醫邱浚彥割雙眼皮，沒想到手術後鄭女卻無法闔眼，始終露出眼白，就像漫威漫畫中X戰警的「暴風女」，多次尋訪其他醫師仍無法補救，甚至因此丟了工作。

▲整形名醫邱浚彥，不但是整形節目常客，也是許多網紅和小模整形首選，遭患者指控是整形失敗主事者。（圖／CTWANT提供）

把鄭女整成「白目女」、像是漫威漫畫X戰警「暴風女」的邱浚彥，是法泊醫美診所（現更名為法喬診所）總院長，分別在台北、高雄各有1家院所，他被譽為「女神製造機」，還曾是全球城市小姐選美比賽的評審，不但是整形節目常客，也是許多網紅和小模整形首選，但在風光之下卻暗藏多起整形失敗糾紛。

▲鄭小姐指控遭整形醫師邱浚彥整成翻白眼，像是漫威漫畫X戰警「暴風女」。（圖／讀者提供）

鄭女手術後就發現眼睛闔不起來，眼皮縫隙足足有1公分，不過邱浚彥說手術後「需要恢復期」，術後1周又由邱浚彥進行提眼瞼肌修補手術，但效果不大，診所還是保證「再修補即可」，但鄭女失去信心打算另找醫師，於是跟診所簽下切結書，拿了12萬和解金，且放棄民事訴訟權，沒想到卻是惡夢開始。

「我被診所騙了」。鄭女說，她天真到完全相信診所的說法，但診所給的12萬和解金，其中5萬其實是「手術不成功的退費」，實際上賠償金只有7萬，「我諮詢過近10位醫師修補眼皮問題，價格從20萬到30萬不等，診所當時給的和解金也不夠我付。」

法喬醫美診所營運經理李小姐表示，鄭女當時有進行割雙眼皮和提眼瞼肌手術，術後視患者個人情況，需要不同程度的恢復時間；此外依照當初雙方簽訂的切結書，目前與鄭小姐仍有官司，一切依照法律程序進行。

▲邱浚彥被譽為「女神製造機」，還曾是全球城市小姐選美比賽的評審。（圖／全球城市小姐選拔會提供）

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