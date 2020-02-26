　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／CTWANT

台北市1名長相清秀的鄭姓女子（鄭女）2年前找上有「女神製造機」美譽的整形名醫邱浚彥割雙眼皮，沒想到手術後鄭女卻無法闔眼，始終露出眼白，就像漫威漫畫中X戰警的「暴風女」，多次尋訪其他醫師仍無法補救，甚至因此丟了工作。

整形名醫邱浚彥，不但是整形節目常客，也是許多網紅和小模整形首選，遭患者指控是整形失敗主事者。（圖／本刊影音組）

▲整形名醫邱浚彥，不但是整形節目常客，也是許多網紅和小模整形首選，遭患者指控是整形失敗主事者。（圖／CTWANT提供）

把鄭女整成「白目女」、像是漫威漫畫X戰警「暴風女」的邱浚彥，是法泊醫美診所（現更名為法喬診所）總院長，分別在台北、高雄各有1家院所，他被譽為「女神製造機」，還曾是全球城市小姐選美比賽的評審，不但是整形節目常客，也是許多網紅和小模整形首選，但在風光之下卻暗藏多起整形失敗糾紛。

鄭小姐指控遭整形醫師邱浚彥整成翻白眼，像是漫威漫畫X戰警「暴風女」。（圖／讀者提供）

▲鄭小姐指控遭整形醫師邱浚彥整成翻白眼，像是漫威漫畫X戰警「暴風女」。（圖／讀者提供）

鄭女手術後就發現眼睛闔不起來，眼皮縫隙足足有1公分，不過邱浚彥說手術後「需要恢復期」，術後1周又由邱浚彥進行提眼瞼肌修補手術，但效果不大，診所還是保證「再修補即可」，但鄭女失去信心打算另找醫師，於是跟診所簽下切結書，拿了12萬和解金，且放棄民事訴訟權，沒想到卻是惡夢開始。

「我被診所騙了」。鄭女說，她天真到完全相信診所的說法，但診所給的12萬和解金，其中5萬其實是「手術不成功的退費」，實際上賠償金只有7萬，「我諮詢過近10位醫師修補眼皮問題，價格從20萬到30萬不等，診所當時給的和解金也不夠我付。」

法喬醫美診所營運經理李小姐表示，鄭女當時有進行割雙眼皮和提眼瞼肌手術，術後視患者個人情況，需要不同程度的恢復時間；此外依照當初雙方簽訂的切結書，目前與鄭小姐仍有官司，一切依照法律程序進行。

邱浚彥被譽為「女神製造機」，還曾是全球城市小姐選美比賽的評審。（圖／全球城市小姐選拔會提供）br

▲邱浚彥被譽為「女神製造機」，還曾是全球城市小姐選美比賽的評審。（圖／全球城市小姐選拔會提供）

更多 CTWANT 報導
【女神毀滅者2】眼皮縫隙1公分　膠帶貼眼才能睡覺
貧窮夫妻收養3月大棄嬰！他長大「蓋3樓豪宅」報答養父母
【就是不公開1】姚元浩王心恬　摸黑約會裝不熟

ET快訊
快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」　顏清標出面批：衛福部應該給標
快訊／南韓再增169例「全境1146人感染」！　累計11人死
開Uber載到Makiyo、謝和弦　「私下真實面起底」司機超
2度認愛被打臉！姚元浩「秘戀王心恬」全被拍…她認備孕中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

竹聯「黑幫學霸」曝光！跆拳道金牌淪頭號打手　靠「8字宗旨」北台灣崛起

離婚2天色誘脫褲　新竹女拿25公分剪刀「斷風流前夫下體沖馬桶」僅剩1cm

台南將軍槍擊嫌狠殺1死1傷！逃亡5天佳里麵店落網　行凶動機曝光

35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

竹聯「黑幫學霸」曝光！跆拳道金牌淪頭號打手　靠「8字宗旨」北台灣崛起

離婚2天色誘脫褲　新竹女拿25公分剪刀「斷風流前夫下體沖馬桶」僅剩1cm

台南將軍槍擊嫌狠殺1死1傷！逃亡5天佳里麵店落網　行凶動機曝光

35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

藏獒被綁樹下1年才獲救！男星找嘸班機運越南照料　蓋4m泳池寵溺牠

快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面批：衛福部應該給標準

美國開始瑞德西韋臨床試驗「黃金標準」　WHO：已知唯一具實際效果的藥物

澎湖福朋喜來登推優惠！2人同行買住宿送機票　還送早晚餐、免費SPA、機場接送

Travis Scott聯名神鞋無預警上架！「變形蟲鞋盒」轉售價飆破6萬元

新台幣開盤貶4.8分　以30.45元兌1美元開出

易經老師卜卦「大甲媽遶境9成取消」　若如期舉辦：有人假傳神旨

公私部門歷練與實務經驗豐富　蕭英成出任嘉義縣社會局長

Honda將繼續供應S2000零組件　老車魂再燒下一個21年

台股下跌逾百點！美股連二日重挫　台股再失11500點

情人夜「機車運屍」被警方攔檢　一開驚見女友...彰化男害羞站旁邊

社會熱門新聞

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

台南將軍槍擊命案　兇嫌佳里落網

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

台南槍擊案　凶嫌在佳里被逮捕

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

獨／高職生拒絕加入幫派　慘遭6煞押上山痛毆

即／中彰快速道路3車追撞！轎車秒成鐵餅　1女童受困

陸軍營區武漢八煙改名天龍八煙

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查防疫措施

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面