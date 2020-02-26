台灣大「低價標5G魚肚」拒當盤子　蔡明忠精算內幕！出招拼一步到位

圖、文／鏡週刊

上週五（21日），5G頻譜競標畫下句點，當中最熱門的頻段3.5GHz第二階段位置結果出爐，由電信龍頭中華電信與遠傳拿下黃金頻段最有利位置，反倒是電信業獲利王台灣大哥大，出價最為保守，也省下上百億元標金。

▲第一階段競標頻譜數量，台灣大董事長蔡明忠因盟友亞太電信臨陣退場，在三強中暫居下風。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，第一階段競標頻譜數量，台灣大董事長蔡明忠因盟友亞太電信臨陣退場，在三強中暫居下風，各界猜測他會在第二階段將扳回一城，未料僅出價1億元，讓遠傳董事長徐旭東有機會在5G時代超車台灣大。

去年底政府釋出5G頻譜，NCC（國家通訊傳播委員會）分兩階段進行5G釋照， 其中在黃金頻段3.5GHz所釋出的270MHz頻寬，成為兵家必爭之地， ，長達26天的第一階段數量競標，拖過2020跨年、總統大選，標金持續狂飆，先突破4G標金1186.5億元、又向上衝破1300億元大關。

最後終戰在第27天亞太電信退出後，最後總標金飆上1380.81億元才結束，分別由中華電信標下90MHz、遠傳電信80 MHz、台灣大哥大60 MHz、台灣之星40MHz的頻寬數量。

第一階段業者殺紅眼祭出銀彈攻勢，為避免再度拉高標金，NCC希望位置競標，先讓四家業者協商。3.5GHz頻段位置可分成「魚頭」（前段）、「魚肚」（中段）和「魚尾」（末段）三部分，最受歡迎的位置就在魚肚。因為最前端的「魚頭」有設備進度落後問題，最後段「魚尾」則有衛星干擾問題，只有中間「魚肚」最乾淨，如果各業者協商沒共識，最終只能靠著競標來「搶位置」。

21日下午，最後「位置競標」結果出爐，身為電信龍頭的中華電信以20.8億元拿下「黃金魚肚」，遠傳則砸下20.3億元，拿下「魚頭靠近魚肚」位置，兩家不僅成功防守台灣大與台灣之星組成100MHz聯盟的布局，以零成本取得「魚尾」「魚頭」位置的台灣大與台灣之星，反被隔在距離最遠的兩端。

這場千億5G競標豪賭，除了拿下最多頻寬與最佳頻段的中華電信，仍將穩居龍頭寶座外，砸大錢拚5G的徐旭東終於有機會超車蔡明忠。

知情人士對本刊透露，在5G黃金頻段「數量競標」的第一回合，蔡明忠先是大意失荊州，在三強中屈居下風；冀望第二回合聯手台灣之星的布局，遭中華電信、遠傳攔胡。「蔡大董（蔡明忠）太過精打細算。早已擘劃數位匯流大局的他，必須面對遠傳董事長徐旭東的強力挑戰。」該人士搖著頭說。

然而，也有業內人士認為蔡明忠在這次5G競標中，台灣大出價最保守，讓中華電信、遠傳多出了百億元以上的標金，未來幾年的營運壓力會比同業低許多。尤其在第二階段競標前，台灣大喊價喊很大，卻只拿1億出來標「魚肚」，最後讓中華電信與遠傳各多花20億元，等於拉高對手投資成本。

這次5G競標，從第一階段開始就出價保守的台灣大董事長蔡明忠，因出價保守、連輸兩局，不但5G頻譜數量輸給中華電信與遠傳，就連頻譜位置也只標到魚尾，業界擔心台灣大恐遭邊緣化。但精打細算出名的蔡明忠葫蘆裡賣什麼藥？

5G「位置競標」結果出爐，身為電信龍頭的中華電信以20.8億元拿下「黃金魚肚」，遠傳則砸下20.3億元，拿下「魚頭靠近魚肚」位置，兩家不僅成功防守台灣大與台灣之星組成100MHz聯盟的布局，以零成本取得「魚尾」「魚頭」位置的台灣大與台灣之星，反被隔在距離最遠的兩端。

知情人士對本刊透露，在5G黃金頻段「數量競標」的第一回合，台灣大董事長蔡明忠先是大意失荊州，在三強中屈居下風；冀望第二回合聯手台灣之星的布局，遭中華電信、遠傳攔胡。「蔡大董（蔡明忠）太過精打細算，早已擘劃數位匯流大局的他，必須面對遠傳董事長徐旭東的強力挑戰。」該人士搖著頭說。

然而，也有業內人士認為蔡明忠在這次5G競標中，台灣大出價最保守，讓中華電信、遠傳多出了百億元以上的標金，未來幾年的營運壓力會比同業低許多。尤其在第二階段競標前，台灣大喊價喊很大，卻只拿1億出來標魚肚，最後讓中華電信與遠傳各多花20億元，等於拉高對手投資成本。

「從他寧願拿錢去投資林之晨的新創公司，也不願拿錢增資盟友的亞太電信，就連5G魚肚位置也才開1億元標金，就可看出蔡明忠對電信業投資趨向保守的心態。」同業觀察。

為了不被外界看衰，就在5G競標落幕後的第3天（24日），台灣大就宣布與南韓第一大行動通訊業者SK電訊（SK Telecom）簽署合作備忘錄，雙方將聚焦在5G網路建設、網路效能提升、技術轉移。「南韓是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數世界居冠，SK電訊為南韓的領導業者，大董希望能借重SK電訊在5G佈建、應用及推展的經驗，讓台灣大在5G建設與發展能一步到位。」台灣大主管透露。



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