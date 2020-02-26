美新冠肺炎增至57例！　疾管中心憂疫情擴散不可免

▲美專機接回鑽石公主號旅客，回國後陸續出現多名確診。（圖／路透）

中央社／記者江今葉

美國疾管中心今天表示，從鑽石公主號撤回的美籍乘客中再發現4例新冠肺炎確診病例，這讓美國確診總數達到57例。疾管中心也憂心疫情擴散無法免，呼籲所有人開始預做準備。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）今天在電話記者會上表示，鑽石公主號郵輪包機返美的美籍乘客中，再驗出4人確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），這讓美國境內因為搭乘鑽石公主號感染的民眾人數達到40人。

加上從湖北搭乘包機返美後確診的3人，以及美國境內確診的14起病例，其中2起為人傳人感染，目前全美共確診57起武漢肺炎病例。

面對疫情從中國向外擴散，包括韓國、日本、義大利、伊朗都成為重災區，梅森尼爾憂心表示，新冠肺炎在美國社區傳播已經不是可不可能，而是什麼時候以及多少人感染的問題，將對民眾生活帶來嚴重影響。

梅森尼爾也呼籲所有企業、學校、衛生保健機構與個人要開始做好準備，父母應當向學校探詢學校關閉的準備計畫、企業要思考員工遠程工作的可能，醫院也要考慮需要擴大遠程醫療服務或延遲手術。