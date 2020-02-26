「美股跌千點，台股怎沒有？」　謝金河936字點出最大憑藉高殖利率

記者黃翊婷／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河25日晚間在臉書PO出一篇936字的長文，分析為何美股下跌千點，台股卻沒有跌，「台股最大的憑藉是高的殖利率」，而且台股還有很多便宜的公司，例如楠梓電持有上海滬電股份12.84％股權，滬電25日漲停30.8元人民幣，市值531.2億人民幣，單是楠梓電持有滬電股份的價值就有298億台幣，而25日楠梓電市值只有71.7億台幣，「這次台灣除了抗疫可圈可點外，台灣的好公司更應好好疼惜！」

▲台股25日並未隨著美股慘跌。（圖／記者湯興漢攝）

謝金河提到，25日接到數名老朋友打電話詢問，大家都不太相信為什麼美股跌千點，台股卻沒有跌，而且當天上午台股開盤前，很多人都覺得相對跌幅應該在300點以上，沒想到開盤沒幾分鐘最多只下跌119.4，最後收盤反而上漲5.36，這時大家的直覺應該是「一定又是政府護盤」，但這是刻板印象，市場最後的投資價值還是要靠基本面。

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「台股最大的憑藉是高的殖利率！」謝金河指出，最近美國10年期公債殖利率剩下1.37％，30年期殖利率也只有1.833％，一般人把錢放在定存利息僅1％多，反觀台股滿地都是5％或6％殖利率的公司；根據元大投信的統計，過去10年台股現金殖利率平均4.23％，高居全球第一，領先英國的4.2％，也比深滬股市平均2％殖利率高出一倍多，甚至比南韓的1.54％、日本的1.8％、美國的2.36％還要高。

▲謝金河經常在臉書分享財經相關的見解。（圖／ETtoday資料照）

謝金河表示，大多數民眾把台灣看得太衰，常常說大陸有多好，卻把自己說得一無是處，股價就一直處在相對較低的水平，散戶更是害怕長期投資，一有價差就想賣出，所以台股一直都在相對較低的本益比，至於台股高殖利率的主因，是因為台灣保留盈餘要課稅，「這些年企業的年度盈餘都拿出來分配。」

謝金河說，台灣的企業經營者耐磨、耐操，很多都是隱形冠軍，例如半導體產業、手機變焦鏡頭、鞋業及成衣代工等等，「在競爭力及高殖利率的誘因下，外資占台股的比重已超過42％，這是台股的優勢」，所以朋友打電話來訊問，他除了解釋台股的優勢，也點出台股還有很多便宜的公司，例如楠梓電持有上海滬電股份12.84％股權，滬電25日漲停30.8元人民幣，市值531.2億人民幣，單是楠梓電持有滬電股份的價值就有298億台幣，而25日楠梓電市值只有71.7億台幣，「這次台灣除了抗疫可圈可點外，台灣的好公司更應好好疼惜！」