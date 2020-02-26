美股一度上揚…再重挫近900點！　美債殖利率創歷史新低

▲美股連2日跌幅超過800點。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股繼周一重挫後，周二（25日）早盤一度翻紅，中盤後卻又深跌。道瓊指數周一創下單日近2年最多跌幅1079.97點，25日終場再跌破800點，不外乎新冠肺炎疫情等影響，讓房市對接下來的發展深感不安。

道瓊指數下跌879.44點，或3.15％，終場27081.36點作收；那斯達克指數下跌265.15點，或2.88，終場8956.13點作收；標準普爾500指數下跌97.68點，或3.03％，終場3128.21點作收。

新冠肺炎疫情在中國出現趨緩現象，卻在義大利、伊朗和韓國擴散，引發全球大流行（Pandemic）的擔憂。義大利單日新增4死，累計11起死亡病例，北部12市鎮封鎖，倫巴底的米蘭和威尼托的威尼斯，2座國際大城市也影響甚深。

南韓方面，25日單日新增至少60例，累計確診已近900例，疫情蔓延影響南韓消費者信心，出現5年最大下調，2月份跌幅7.3點，為96.9點。伊朗方面，官方25日新增4起死亡病例，總共16起，連衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）檢驗完都呈「陽性反應」，為新增的34病例其中一人，目前正接受隔離。

美國25日公布12月FHFA 房價指數，年增率5.2％，月增率0.6％，優於市場預估值。12月份S&P 20 大城房價指數年增率也比11月份有所成長，為美股房市景氣穩定成長再打一劑信心針。

因此四大指數早盤全呈上漲情況，道瓊一度漲破百點，後勢卻守不住，幾乎全數反綠，讓道瓊在創下單日近2年最多跌幅後，繼續低著頭。投資人密切透過債券市場動態觀察道全球經濟成長的放緩趨勢，10年期美債殖利率報1.32％，創下歷史新低點；30年期美債殖利率報1.79％，同樣寫下新低記錄。