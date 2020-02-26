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因應MWC取消高通首度於美國總部發表最新5G技術　臉書等大咖站台　

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▲▼因應MWC取消高通首度於美國總部發表 。（圖／翻攝自高通直播網頁）

▲高通的ultraSAW RF濾波器技術亮相。（圖／翻攝自高通直播網頁）

記者周康玉／台北報導

高通今（26）日於聖地牙哥當地時間上午10點舉行「What's next in 5G」發表會，最新為5G/4G行動裝置打造的ultraSAW RF濾波器技術亮相，同時邀請各大夥伴供應商一同站台，除了愛立信透過影片發布外，三星、臉書、微軟、樂天等合作夥伴皆親自上台分享與高通合作的最新近況。

由於新冠病毒（COVID-19）疫情因素，世界通訊大會日前決定取消，各大廠商原本蓄勢待發準備發表一系列產品，紛紛改為在自己國家舉行發布會，高通今年則是首度在自己地主國、聖地牙哥總部發表最新一代的通訊技術。

請繼續往下閱讀...

高通總裁Cristiano Amon特別在發布會一開場，先感謝還在中國大陸努力不懈的員工，同時回顧高通去年在5G的成果，也分享今年的目標。高通正在持續開發和5G晶片主力產品--驍龍（Snapdragon）有關的裝置就有275種以上；其中，光是與旗艦晶片snapdragon 865相關的產品就包含70多個；並且持續讓毫米波（mmWave）速度加倍中。

高通且透過與微軟的合作，讓常時連網的筆電更為普及，至少有17家品牌廠商受惠；其中的Snapdragon 8c、7c晶片，更擴大中低階市場，其中，聯想就推出了全球第一台採用高通Snapdragon 8cx 5G運算平台的5G筆電Yoga 5G。

▼因應MWC取消高通首度於美國總部發表。（圖／翻攝自高通直播網頁）

▲▼高通5G 。（圖／翻攝自高通直播網頁） 

▲▼高通5G 。（圖／翻攝自高通直播網頁）

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