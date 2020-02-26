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南韓最大明成教會牧師確診！隔離前與2000人一起做禮拜　疫情恐在首爾爆發

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19,南韓疫情。（圖／路透社）

▲南韓疫情大爆發，確診人數近千例。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

南韓中央防疫對策本部25日統計，新增84例確診新冠肺炎病例，累計已達977例10死，其中大多數都和邪教「新天地」有關，大邱市成為重災區，未料疫情疑似爆發擴大，首爾江東區大型教會之一的「明成教會」（명성교회，也譯明聲教會）也有一名副牧師確診，且牧師家中暫住的一名朋友的子女也感染，教會也暫停禮拜。

明成教會屬於南韓前幾大的教會，登記的教友超過8萬人。《中央日報》報導明成教會透露，確診的牧師和5名信徒，於2月14日參加了在慶上北道大南醫院殯儀館舉辦的信徒家屬葬禮，他當天就返回首爾，2月16日並曾出席2000人的禮拜會，包含信徒和教會人員，因此增加了其他人確診的可能性。

▲▼新冠肺炎,南韓。（圖／路透）

▲新天地教會是引發疫情的核心，使得大邱成為重災區。（圖／路透）

新冠病毒在大邱地區擴散，其中大南醫院就是重災區，全院102名病人有99人確診，也有死亡病例來自此醫院，牧師2月21日懷疑自己可能被感染，自行前往醫療院所，在醫療院所要求下開始自我隔離，並於25日確診呈現陽性，一起檢驗的家人和7名信徒則為陰性，另外一名暫住他家的朋友子女也呈現陽性。

明成教會指出，確診牧師在教堂的神職人員席位中，與40至50名神職人員一起進行禮拜。目前教會已經決定關閉所有設施，包括3月1日也暫停舉行禮拜，同時自組工作小組，確認2名確診者的接觸移動路線，全體80名神職人員安排受檢。

據了解，宗教在南韓一直是強大的社會勢力，明成教會不僅是南韓、也是全世界數一數二大的長老教會，擁有一個福音電視頻道、2間醫院、2所學校、1家幼兒園、1棟6層樓辦公室和婚宴場所等。2018年創辦人73歲的金森煥企圖將這個富有的王國，交由45歲兒子金河那接班，拔擢他出任主任牧師，當時引起極大爭論和抗議，教會法庭本來裁定繼位合法，隨後決定重審。

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