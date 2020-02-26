日本政府敲定「防疫基本方針」　網看內容氣瘋…萬則留言灌爆：安倍下台

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

為因應日本國內新冠肺炎確診案例數大幅增加，日本政府25日敲定防疫「基本方針」，旨在減少重症患者，並且將疫情對社會影響控制在最小限度；日本政府要求輕症患者在家休養以緩解醫療壓力，並呼籲企業推動在家上班、分批通勤等措施。不過日本網友顯然對日本政府公布措施並不買帳，紛紛痛罵是「史上最爛危機處理」、「無能政府」。

根據共同社報導，日本政府「基本方針」中就疫情現況分析認為，儘管日本國內出現患者小規模群聚感染，但還沒有演變為大規模傳染；日本政府強調，為了避免擴大感染，最重要的是盡早發現感染者群體，並且確保不要傳染給其他群體。

基本方針中指出，若是處於近距離與多人交談的場合，即使沒有咳嗽或打噴嚏，也有可能傳染病毒；日本政府認為，許多人即使感染病毒也沒有症狀或是症狀輕微，但相比流感，新冠肺炎重症化的可能性較高。

基本方針稱，在患者大幅增加的地區，包括普通醫療院所在內也將劃分不同診療時段和患者分流等措施，另一方面也要求地方政府指定優先收治重症患者的醫療機構，明確分工。方針中提到，要求輕症患者自主在家療養，避免佔用醫療資源，也避免院內感染擴大的風險。

另外，日本政府要求企業或團體當出現發燒症狀員工時，應強化請假、遠距工作、離峰出勤等防疫措施。日本首相安倍晉三在對策總統會議中表示，將派遣傳染病專家小組，前往確診數激增的北海道地區。

不過，日本早在1月28日就已經出現本土首例新冠肺炎個案，截至2月25日境內一共通報157例確診案例，加上包機回國感染者14人，以及鑽石公主號乘客與船員感染者691人，日本國內一共通報了862例確診病例，但安倍政府至到此時才拍版防疫基本方針，引起日本國內不滿。

日本政府公布基本方針內容後，不少日本網友紛紛留言痛罵是「史上最爛危機處理」、「根本沒有危機意識」、「結果還是什麼都沒決定阿，無能政府」、「完全沒有具體性可言，太扯了吧」、「安倍下台」、「輕症在家休養，我要怎麼知道是新冠肺炎還是其他疾病？家族成員能不能出門？」

日本政府此時公布基本方針，顯然引起日本民眾群情激憤。在日本Yahoo新聞頁面上，該則新聞瞬間被網友灌爆，一夜間湧入超過11,980則留言。

▼日本政府敲定防疫基本方針，激起網友輿論批評。（圖／翻攝自日本Yahoo）



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