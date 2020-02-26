影／行走的巨型消毒器！「霧砲」39顆噴頭齊發　取代人工噴灑效率翻倍

記者黃可昀／綜合報導

昨天是各學校開學第一天，為了降低學生群聚傳染的風險，各校不時就會進行校園消毒，也積極宣導防疫觀念。有業者考量到開學季到來，免費出借自家「霧砲」給各學校或公部門，經加壓後消毒水可以噴60公尺遠，比人工噴灑更全面、有效率。

▲水霧可噴射60公尺遠。（圖／冠懿自動化科技有限公司提供）



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冠懿自動化科技公司24日在彰化展示自家「霧砲」，這台機器是去年自大陸引進，原本用途為清除粉塵、空氣中的髒污，主要於碼頭卸貨、工地施工時使用，水柱經過39顆噴頭射出後呈現霧狀，將粉塵等大分子顆粒包覆，避免擴散造成空氣汙染。

▲消毒水經加壓後噴出來的液體會霧化。（圖／冠懿自動化科技有限公司提供）



該公司經理林加堡表示，現今新冠肺炎的關鍵時期，讓他聯想到自家霧砲也許能幫上忙，消毒水經過噴頭加壓後變成水霧狀，放在貨車上就變成行走的巨大消毒器，比傳統人工噴灑更有效率，非常適合街道、校園、大型集會場館。

林家堡也透露，為了實現全民共同防疫，他們願意「無償提供消毒服務」，目前正在與公家機關接洽，相關的配套措施還有待討論，有需要的學校或公部門，可向彰化縣議員江熊一楓聯絡（04-8872348）。

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