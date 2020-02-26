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不斷更新／義大利增至322例10死　瑞士通報首宗確診

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▲▼ 武漢肺炎,新冠肺炎,肺炎,南韓江原道西部春川市。（圖／路透）

▲南韓新冠肺炎疫情擴散。圖為江原道西部春川市。（圖／路透）

記者吳美依、詹雅婷、陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎擴散，西方國家疫情升溫。美國疾病管制與預防中心（CDC）於24日表示，全美病例數達到53，其中境內14例，鑽石公主號乘客確診人數則增至39；另外，義大利本周疫情快速激增，已經通報322例確診病例，死亡人數則增加至10人。

【0200】

義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）25日在記者會上表示，義大利確診病例數已經增加至322例，死亡人數上升至10人。

【2320】

瑞士境內首次出現新冠病毒疫情。瑞士德語廣播電視 （SRF）報導，瑞士首宗確診病例，出現在該國南部提契諾州（Ticino）。該地區與義大利接壤，屬義大利語區。

【2220】

日本放送協會（NHK）統計，截至25日晚間日本國內共通報862確診感染新冠病毒（包括郵輪病例）。綜合各地方政府通報，德島縣出現當地首例新冠肺炎患者，為一名剛從郵輪返家的女性，此外長野縣今天也出現當地首例確診個案。日本各地包括長野縣、北海道、愛知縣和熊本縣，當天共新增確診病例11例。

【2114】

根據義大利安莎社報導，截止目前義大利已經發現283起新冠肺炎確診病例，其中包括7名死亡病例。根據官方統計，義大利全國有7個行政區通報新冠肺炎疫情，其中以倫巴底大區情況最嚴重，共通報212例。

【2100】

新冠肺炎疫情擴散至奧地利和克羅埃西亞。奧地利西部提洛邦通報2起新冠肺炎確診病例，與此同時，克羅埃西亞總理也宣布境內出現地一起確診病例。

【2004】

伊朗勞工通訊社（ILNA）25日消息，伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）檢驗結果呈陽性反應，確診感染新冠病毒。伊朗衛生部發言人接受伊朗國家電視台採訪時證實，副部長哈利其目前正接受隔離。

【1757】

根據新聞網站Rudaw，伊拉克25日新增4例，全國累計5起確診，病患屬於同一家庭的成員，最近剛從伊朗返國。

【1753】

根據BNO Newsroom，伊朗25日新增34例，境內累計95起確診、15死。

【1656】

南韓25日通報第一起外國籍病患病逝，1名35歲蒙古籍患者在高陽市明知醫院不治死亡。南韓境內死亡病例累積至11例。

►快訊／南韓出現第11死「竟是外國人」　病逝高陽市醫院

【1624】

根據BNO Newsroom最新消息，伊朗25日下午通報1名病患病逝，全國死亡病例數累積15起。

【1614】

英國《天空電視台》報導，英國升級針對義大利的旅遊警示，建議從義大利北部地區返國的民眾，即使沒有症狀，都應待在室內，自我隔離兩周，避免與他人接觸，並且通報國民保健署（NHS）。

【1605】

南韓25日下午通報新增84起確診，1起死亡病例。境內累計977人感染新冠肺炎，10人不治死亡。

►快訊／激增速度驚人！南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

【1601】

巴林25日宣布新增6起來自伊朗的病例，國內累計8例確診。

【1553】

根據BNO Newsroom最新消息，科威特25日通報新增3起病例，全國累計8人確診感染新冠肺炎。

【1526】

菲律賓超過400位公民先前被隔離在郵輪鑽石公主號上，其中80人確診罹患新冠病毒，10人已經康復。據了解，上述人員大多是船員，其中篩檢呈陰性者25日終於下船，將到東京羽田機場，搭乘菲律賓航空公司的2架包機返國，預計當天晚上8時30分與10時40分抵達。

此外，菲律賓衛生部（DOH）呼籲國人延遲前往南韓部分地區的旅遊。衛生部長杜克三世（Francisco Tiongson Duque III）說，「我絕對不鼓勵前往慶尚北道的大邱市與清道郡的所有旅遊」。馬尼拉當局目前尚未針對南韓實施旅遊禁令，但正在考慮這項政策的可能性。

【1436】

BNO News引述《路透社》最新消息指出，伊朗通報2名病患不治死亡，全國死亡病例數來到14。

【1425】

南韓首都首爾市政府25日宣布，禁止新天地教會所有聚會。一名官員證實，市政府接獲通知，市內與新天地教會相關的場所一共263處，其中188處已經關閉消毒。《韓聯社》報導，新天地教會將許多機構裝潢成非宗教場所，負責官員柳妍植（Yoo Yeon-sik，音譯）表示，「我們仍在調查另外66個地點，因為很難確認他們是否屬於新天地教會。」

【1311】

根據《路透社》，泰國25日新增2起新冠肺炎病例，全國確診人數來到37人。衛生部常務秘書坎加比麥（Sukhum Kanchanapimai）說，新增2名病患都是泰籍公民，其中一人是31歲女性，家人有中國旅遊史；另一人是29歲男性司機，專為中國籍遊客服務。

【1225】

根據NHK報導，日本政府25日宣布防疫對策的基本方針，在病例數大幅增加的地區，為了確保重症病患獲得治療，輕微症狀者原則上應在家休息、隔離，就診時間與動線都應分流，在此之後，一般醫療機構將會收治一般患者。

首相安倍晉三表示，基本方針的目的是遏止國內疫情流行，減緩病例增加速度，當局將和地方政府、醫療機構以及其他利益相關者密切合作，確保醫療體系提供必要治療資源。

【1139】

根據《共同社》，日本長野縣新增一起病例，一名60多歲的男性確診感染新冠病毒。日本目前一共851例，其中郵輪鑽石公主號有691人染疫，本土160起確診。

【1052】

南韓目前已有13名軍人確診感染新冠病毒。根據《路透社》，南韓國防部長鄭景斗訪問五角大廈，24日與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）召開聯合記者會表示，兩國正在考慮縮小每年春季舉行的聯合軍事演習之規模。

【1040】

根據《韓聯社》最新消息，南韓通報新增病例，慶北漆谷郡的重度身心障礙者照顧及住宿機構「麥粒愛之家」22人確診。全國實際確診人數以台灣時間下午4時許的最新公告為主。

【1012】

南韓25日上午通報一名病患不幸死亡，死亡病例數來到9起。該名病患23日因肺炎症狀住進慶尚北道的漆谷郡慶北大醫院，24日急性呼吸衰竭病逝，死後才確認感染新冠肺炎。

►更新／南韓爆第9死「病逝後才確診」　曾與新天地教會感染者接觸

【1010】

日前停靠日本橫濱港的郵輪鑽石公主號目前累計691起確診，病例分別被送往東京以及神奈川的醫療機構，但25日上午一名80歲病患不治病逝，船上乘客死亡病例累計4起。

►快訊／鑽石公主號下船後「再傳第4死亡病例」　80歲乘客治療斷氣！

【0945】

南韓當局將在慶尚北道與大邱市採取最嚴格的隔離措施，具體細節稍晚才會公布，但官方強調，上述防疫措施並非封鎖。

【0910】

南韓25日上午新增60例確診，病例數來到893。此外，目前病例中456人與大邱的新天地教友有關，占整體病例將近60％，因此南韓中央災難安全對策本部25日也宣布，已與教會方面協商，將對所有教友進行新冠病毒篩檢。

►南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

【0908】

西班牙衛生部門24日證實新增一起病例，全國累計3例確診。當地媒體《世界報》（El Mundo）報導，新增病患是一名義大利籍男醫師，來到西班牙加那利群島（Canary Islands）度假時確診。他目前正在接受隔離，篩檢結果將會送往首都馬德里進行第二次檢測。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診977例、11死

日本：確診851例（郵輪691例，日本本土160例）、4死

歐洲：12國

義大利：確診322例、10死

瑞士：確診1例

奧地利：確診2例

克羅埃西亞：確診1例

西班牙：確診3例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診90例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診37例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診53例（其中39例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診11例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：9國

伊朗：確診95例、15死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診2例

巴林：8例

科威特：8例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

 
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